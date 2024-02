Scuole, si lavora per il futuro: "Dal refettorio all’asilo nido"

A Medolla da ieri hanno preso ufficialmente il via, con la posa della prima pietra, due cantieri per oltre 3.300.000 euro, finanziati per poco più di 2.900.000 con fondi Pnrr, che una volta terminati cambieranno il volto dell’area scolastico-sportiva che si affaccia su via Genova. Sarà ampliata la sezione Nido d’infanzia del Polo scolastico "Rock No War" e realizzato un nuovo refettorio al servizio della scuola primaria "Iqbal Masih". Alla cerimonia è intervenuto anche l’assessore regionale a Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne Igor Taruffi. "Oggi – ha detto Taruffi - è una bella giornata, è una giornata che parla al futuro e noi abbiamo bisogno di questo. E quando si parte dall’infanzia, quando si parte dai più piccoli credo che sia una doppia soddisfazione riuscire a fare queste operazioni e investimenti". Il termine lavori è previsto per il 31 dicembre 2025, con collaudo entro giugno 2026. L’ampliamento della sezione Nido, finanziato interamente con fondi Pnrr per 2.367.844 euro, sarà di quasi 1400 metri quadrati, aggiungendo la possibilità di aumentare i posti per bambini di circa una quindicina rispetto ai sessanta attuali, grazie alla a tre aule a pianta quadrata per altrettante sezioni (la quarta rimarrà nella struttura originale, guadagnando spazio), tutte dotate di laboratorio-atelier e giardino d’inverno, comunicanti tra loro, ma collegate anche, con una struttura "a fiore", con una grande aula centrale esagonale di circa 200 metri quadrati, ispirata dall’architettura dei barchessoni. L’ampliamento prevede anche lo spostamento della cucina, che passa da 147 a 168 metri quadrati complessivi, con un’ottimizzazione degli spazi con nuovi e più grandi locali frigo e dispensa, oltre a un nuovo ufficio dedicato. La cucina del Polo "Rock No War" prepara i pasti anche per la vicina scuola primaria "Iqbal Masih", che vedrà sorgere al proprio fianco il nuovo refettorio, finanziato con fondi Pnrr per 540.660 euro, cui il Comune aggiungerà 433.000 euro con risorse proprie. La struttura, progettata per un utilizzo polivalente, sarà di complessivi 444 metri quadrati, di cui 266 destinati al grande ambiente dove verranno consumati i pasti, cui si aggiungono un ambiente per scodellamento e lavaggio stoviglie, servizi igienici per utenti e personale.

Alberto Greco