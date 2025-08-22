"Scuole, strade e sicurezza. Investimenti massicci"

Scuole, strade, Villa Sorra, sicurezza e…cittadinanze onorarie. L’autunno 2025 si presenta particolarmente intenso sul fronte degli impegni anche per il Comune di Castelfranco. Il Carlino ha fatto il punto con il sindaco Giovanni Gargano.

Su cosa state investendo?"Negli ultimi tre anni il Comune ha investito oltre 15 milioni di euro nell’edilizia scolastica, e anche quest’anno non mancano importanti novità. A settembre, ad esempio, riaprirà la nuova elementare di Gaggio. I lavori esterni e l’area cortiliva saranno conclusi entro la fine dell’anno. Allo ’Scarabocchio’ (materna e nido) i lavori proseguono: entro il 2026 saranno terminati, con anche diverse unità in più di posti per nido e materne. Già a maggio, era stata completata la Walt Disney".

Come state affrontando il tema della viabilità?"Abbiamo già iniziato a fare quello che è possibile realizzare con i fondi del bilancio comunale. Abbiamo investito 1 milione di euro e abbiamo già completato gli interventi su 30 chilometri di strade bianche. Ma i chilometri di strade a Castelfranco sono 300, e per asfaltare 1 chilometro occorrono 156.000 euro. Stiamo procedendo per priorità, in tutte le frazioni".

Il cantiere di Villa Sorra?"La riqualificazione è in corso. Sono già state completate la casa del custode e la limonaia. In queste settimane, l’attenzione è sul giardino romantico e sulla villa, che non dimentichiamo è un edificio del Settecento, con tutte le problematiche che comporta. Rispetto al cronoprogramma, abbiamo accumulato un ritardo fisiologico di circa 8 mesi, ma i lavori stanno appunto procedendo e l’obiettivo rimane quello di completare il percorso progettuale a metà del 2026".

Si è arreso sul tema di un eventuale insediamento di una Compagnia dei Carabinieri?"Assolutamente no. Anzi, ho il coltello tra i denti (sorride, ndr). Ribadisco la volontà di cercare di ottenere una Compagnia di Carabinieri. Non mollerò finché qualcuno non mi certificherà che non ce n’è bisogno. Anche durante l’estate, comunque, ho avuto interlocuzioni con vertici dell’Arma".

Settembre significa Sagra del Tortellino…"L’appuntamento è dal 4 al 14 settembre. Il 9 settembre ci sarà un momento speciale con il conferimento della cittadinanza onoraria al cardinale Matteo Maria Zuppi, uomo di pace e sempre vicino agli ultimi. Una iniziativa deliberata all’unanimità dal consiglio comunale, che ringrazio. La cerimonia si terrà in piazza, con una grande partecipazione della comunità, compresi ospiti delle case di riposo, della casa circondariale e di altre religioni."

Marco Pederzoli