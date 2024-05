Scuole superiori, come orientarsi. Scelta importante e personale

Quando frequenti la classe seconda della scuola secondaria di primo grado, devi cominciare a pensare come proseguire i tuoi studi. Devi riflettere su quale scuola superiore può fare al caso tuo. Ognuno ha delle materie dove eccelle e grazie a queste può ’orientarsi’ e scegliere in quale istituto o liceo iscriversi. Sicuramente non tutti sanno cosa voler fare da grandi, infatti molti sono indecisi sul percorso di studio da intraprendere. Per scegliere, oltre ai consigli orientativi degli insegnanti e della famiglia, possiamo consultare delle piattaforme grazie alle quali è possibile conoscere tutti gli indirizzi e le varie materie che fanno parte dei piani di studio offerti dalle scuole secondarie di II grado. Inoltre è utile conoscere anche gli sbocchi professionali che quella scuola offre, una volta terminati i 5 anni di frequenza. Ho sei consigli che vorrei suggerire a chi legge:

1) nessuno ci deve imporre quale scuola frequentare;

2) dobbiamo capire che la scelta è importante, va ragionata ma possiamo modificarla;

3) ognuno di noi ha delle attitudini che lo aiutano nella scelta;

4) dobbiamo partecipare agli Open Day cioè agli eventi organizzati dalle scuole e aperti al pubblico;

5) possiamo chiedere consiglio agli insegnanti;

6) si può scegliere di frequentare la stessa scuola di un amico SOLO se è la scuola giusta sia per lui, ma anche per sè.

Dobbiamo cercare di avere un atteggiamento positivo nei confronti di questa fase di passaggio, che rappresenta il primo passo per diventare grandi.