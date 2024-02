Scuole superiori, genitori agguerriti: "Rivedere i parametri d’accesso"

Chiedono che cambi una regola che ritengono assurda; sono i genitori che ieri pomeriggio hanno affollato la sala della sede U.di.Con a Modena. Il tema è quello della difficoltà ad accedere ad alcuni istituti superiori di Modena; troppe le richieste e troppo stringenti i parametri di ingresso. In questo modo diversi ragazzi e ragazze che fra qualche mese finiranno la terza media non potranno sedere nei banchi della scuola superiore che volevano frequentare. Anche questa volta, come lo scorso anno, ci sono stati esuberi e qualche studente dovrà ripiegare su indirizzi diversi da quelli preferiti. C’è addirittura chi non riesce ad entrare nemmeno nella seconda o terza scuola scelta come alternativa, come racconta una mamma che ha partecipato all’incontro. "Nostro figlio al momento è ancora in balia del suo futuro – spiega – è stato rifiutato da due scuole, ma questo a dire della preside, noi non abbiamo nulla di cartaceo. Mio figlio che ha 13 anni è avvilito perché è costretto ad andare in una scuola che non ha scelto; mi dice che per lui è una sconfitta". Anche la modalità informale delle comunicazioni tra le scuole e le famiglie è contestata da genitori e da U.di.Con. In alcuni casi, raccontano, gli istituti esercitano addirittura una sorta di ’pressing’ al telefono insistendo perchè la scelta avvenga nel giro di pochi attimi altrimenti si ’perde il posto’.

"I più penalizzati poi sono quelli che abitano fuori Modena, ad esempio i ragazzi di Nonantola – racconta Stefania Bavutti – perché uno dei criteri di ammissione è il comune di residenza e spesso si trovano così esclusi".

Emanuela Zanasi