Scuole tra errori e ritardi: "Caos sulle graduatorie. Mancano 3 docenti su 10"

Con le scuole superiori che lunedì hanno dato il via agli esami di riparazione e tutti gli altri istituti che il 1° settembre accoglieranno i nuovi docenti per la presa di servizio e l’avvio delle attività collegiali, anche a Modena dirigenti, insegnanti e collaboratori scolastici si preparano all’inizio delle lezioni.

Come accade ogni anno, con la ripresa della attività i sindacati denunciano gravi carenze in termini di personale sia tra i docenti di ruolo, sia tra quelli a tempo determinato, ma anche tra il personale amministrativo e i collaboratori scolastici.

"In merito alle graduatorie – la denuncia di Eleonora Verde, segretaria provinciale Flc Cgil Modena – quest’anno difficoltà e ritardi sono molto più evidenti rispetto al passato. Fino a lunedì, infatti, sul territorio provinciale c’erano 14 scuole senza dirigente scolastico, che da ieri sono diventate sette (nominati i nuovi presidi del Levi di Vignola, Galilei di Mirandola, Ic Pertini di Savignano, Ic Carpi 3, Ic Masi di Cavezzo, Dossetti di Lama Mocogno e Ic Serramazzoni). Inoltre, mancano ancora 34 Dsga (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, figura chiave): le loro nomine, alle quali seguiranno le reggenze, cominciano proprio oggi. Come se non bastasse, mentre sono iniziati i corsi di recupero, gli organici, in particolare quello degli Ata, sono del tutto insufficienti".

Secondo la segretaria provinciale, la maggior parte dei problemi parte dalla gestione dei contratti a tempo indeterminato.

"Ci sono continue rettifiche – prosegue la sindacalista – che coinvolgono sia il personale di ruolo in assegnazione provvisoria, sia le graduatorie dei concorsi con punteggi sbagliati che hanno portato a immissioni in ruolo rettificate anche tre volte, l’ultima delle quali sabato. Di conseguenza, finché non verranno sistemate le graduatorie del personale a tempo indeterminato, è impossibile pensare che si proceda con le supplenze a tempo determinato".

Per il sindacato, il fatto che gli organici non siano completi in vista del primo collegio ricade negativamente sulla didattica.

"Il primo effetto negativo di questo fenomeno – commenta la sindacalista – riguarda il fatto che nel primo collegio di settembre ci sarà in servizio appena il 70% del personale: significa che decisioni pedagogiche e scelte educative verranno prese senza una parte importante degli insegnanti, con consigli di classe che andranno a formarsi in seguito e che, nella secondaria, potrebbero contare anche sei o sette supplenti che non hanno partecipato alle prime riunioni dell’anno".

Come sempre, una delle casistiche più complesse riguarda il mondo del sostegno che da quest’anno vede la novità della continuità didattica, ovvero la possibilità per famiglie e dirigenti di chiedere che l’alunno con disabilità sia seguito dallo stesso docente dell’anno precedente. "In questo modo – denuncia la sindacalista – si crea una situazione del tutto nuova: chi ha ottenuto il nulla osta da famiglie e dirigenti, infatti, avrà diritto alla continuità solo se rientra comunque tra gli aventi diritto a una supplenza. È facile immaginare il caos che ne deriverà".

Secondo Carmelo Randazzo, segretario generale Cisl Scuola Emilia Centrale, il problema che affligge il mondo della scuola è strutturale. "Non può funzionare così – dichiara il sindacalista –: nei concorsi AB24 e AB25 c’è stato un errore enorme nell’attribuzione dei punteggi delle graduatorie. Erano già partiti con l’assegnazione dei posti, poi hanno dovuto annullare tutto e rifare i controlli a causa degli errori: il risultato? Ci ritroviamo al 27 agosto con tantissimi posti ancora da coprire. Un disagio simile rischia di colpire i 134 docenti assunti oggi con la ‘minicall veloce’, ovvero la procedura che consente ai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali di supplenza (Gps) di I fascia di concorrere per l’assunzione su posti di sostegno disponibili in provincia diversa da quella in cui sono iscritti".

Secondo Randazzo questa confusione ricade in particolare sulle famiglie degli alunni iscritti alle elementari. "La scuola – commenta il sindacalista – parte in uno stato confusionale. Ad oggi non sono ancora uscite le Gps e di certo non si riuscirà a coprire tutti i posti, soprattutto alla primaria, dove sistematicamente le graduatorie si esauriscono già al 31 agosto. Si tratta di un problema che ricade direttamente sugli alunni e sulle famiglie, che come è giusto si aspettano che il proprio figlio inizi e concluda un ciclo scolastico con gli stessi docenti, mentre ogni anno il 30-35% dei posti resta vacante e viene assegnato a supplenti, senza alcuna garanzia di continuità per l’anno successivo". Una battuta finale sullo stop all’uso del cellulare alle superiori, rispetto al quale il sindacalista sarebbe prudente. "A mio avviso – conclude Randazzo – se il cellulare viene impiegato correttamente può diventare uno strumento valido per la didattica. È vero che a volte viene utilizzato impropriamente, ma non credo che alle superiori la risposta sia proibirlo del tutto".