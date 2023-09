"Scuole, viabilità più sicura: chiarire in quali tempi"

"Chiarire i tempi di realizzazione delle opere per il veloce e sicuro deflusso degli automezzi del trasporto pubblico locale". Lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi, intervenendo sulle polemiche che si susseguono in ordine agli insostenibili volumi di traffico che caratterizzano la zona del polo scolastico. "A fine 2021 – ricorda Cuoghi – sia il Comune che la Provincia presero l’impegno di introdurre ogni possibile mezzo per garantire il miglioramento del servizio di trasporto pubblico attraverso l’installazione di un varco videosorvegliato all’ingresso della corsia riservata ai mezzi pubblici e di una sbarra telecomandata sulla rotonda in corrispondenza del PalaPaganelli: le opere dovevano essere realizzate entro l’inizio di questo ano scolastico, ma a oggi non risultano attivi cantieri e le soluzioni temporanee proposte dai dirigenti scolastici non sono più in grado di garantire la sicurezza dell’area".