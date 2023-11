Scuole, viabilità stravolta: "Non eravamo stati avvisati"

E’ arrivata (non senza polemiche) la rivoluzione della viabilità nella zona delle scuole di Pavullo. L’amministrazione, d’intesa con forze dell’ordine, scuole e Seta, ha studiato una soluzione per garantire in primo luogo la sicurezza dei pedoni, soluzione che tuttavia - precisa il Comune - sarà per il momento "sperimentale". Via Matteotti, dall’incrocio con via Parenti e fino a viale Marconi, diventa percorribile a senso unico in direzione di Miceno. Al posto della corsia in direzione dello stadio Minelli, è sorta un’area pedonale che permetterà agli studenti di camminare in sicurezza tra via Parenti e il proprio istituto. Su esempio di tante città, tutta l’area delle scuole diventa ‘zona 30’.

Per i mezzi pesanti che provengono da Miceno, è istituito l’obbligo di svolta in via Manni; tutti i mezzi che salgono da piazza dell’Alpino sono invece costretti a svoltare su via Scarabelli. Modifiche poi anche ai parcheggi: si è istituito un divieto di sosta lungo i lati di via Parenti e via Manni, mentre le piazzole di viale Matteotti saranno riservati al personale scolastico. "Era necessario da tempo prendere una decisione di questo tipo - spiega il sindaco Davide Venturelli -; la situazione con anche i cantieri alle scuole stava diventando insostenibile e sempre più pericolosa. Mi rendo conto che sarà inizialmente un disagio, ma porterà un beneficio in termini di sicurezza". La rivoluzione viaria ha fatto però infuriare le minoranze, poiché l’ordinanza è stata emessa a lavori già effettuati: "E’ mia intenzione presentare un’interrogazione a tal riguardo - tuona il consigliere Daniele Iseppi -. L’amministrazione non ha comunicato nulla ai pavullesi, che da un giorno all’altro hanno visto cambiare in toto la viabilità nella zona delle scuole". Critiche sono arrivate anche dalla consigliera del Pd Susan Baraccani: "I pavullesi si sono svegliati questa mattina - ha scritto ieri - con un nuovo senso unico, senza che un cambiamento così drastico venisse annunciato". "Mi scuso per il ritardo, abbiamo avuto un problema di comunicazione interna - replica il sindaco -: la soluzione era già stata condivisa con scuole, forze dell’ordine ed un rappresentante Seta".

Riccardo Pugliese