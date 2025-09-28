Scuole Volta e palestra Verdi. Riqualificazione terminata

Conclusi due importanti interventi di edilizia pubblica, che restituiscono alla cittadinanza spazi rinnovati, sicuri e funzionali. Si tratta della palestra di via Verdi e delle scuole medie ‘Alessandro Volta’.

"La conclusione di questi due cantieri - ha dichiarato la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari- rappresenta un passo significativo nel percorso di cura e valorizzazione del patrimonio pubblico. Restituire alla comunità spazi sicuri, moderni e funzionali significa investire nel benessere delle persone e nella qualità della vita collettiva. La palestra di via Verdi torna a essere un punto di riferimento per lo sport e per la gestione delle emergenze, mentre la scuola ‘Alessandro Volta’ offre oggi ambienti più accoglienti e adeguati alle esigenze di studenti e insegnanti. Questi risultati rappresentano il frutto della collaborazione tra enti e dimostrano come, anche in tempi complessi, sia possibile portare a termine opere fondamentali per il futuro del nostro territorio".

L’intervento alla palestra, avviato nel luglio 2023, ha comportato un investimento complessivo di poco inferiore a 1,8 milioni di euro, di cui 1,3 milioni provenienti da fondi regionali destinati alla riparazione delle opere danneggiate dal sisma del 2012.

Si sono conclusi anche i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola. L’intervento, avviato a fine 2023 e articolato in quattro stralci, ha garantito la continuità didattica per oltre 500 tra studenti e personale, senza mai interrompere le lezioni. L’opera, del valore complessivo di 1 milione e 570 mila euro, è stata cofinanziata per circa 1 milione di euro da fondi PNRR e per la restante parte da risorse comunali. Oltre al miglioramento sismico, che ha portato la risposta dell’edificio al 60% di quella di una struttura nuova, sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico e adeguamento impiantistico. Con la conclusione dell’ultimo stralcio, avviato ad aprile 2025, la scuola ha riaperto con tutte le aule pienamente disponibili e rinnovate.