Scuole Volta, parte l’ultimo stralcio del cantiere

Il prossimo settembre, alla riapertura delle scuole, la secondaria di secondo grado "Alessandro Volta" vedrà la conclusione del cantiere, che da ormai 15 mesi è oggetto di un importante intervento di edilizia scolastica. La prossima settimana, infatti, parte il quarto e ultimo stralcio in cui è stata suddivisa l’esecuzione dell’opera di messa in sicurezza strutturale e miglioramento sismico dell’edificio. Realizzato dall’Amministrazione comunale, con questi lavori si vuole innalzare la risposta sismica di una struttura edificata negli anni Settanta, nella quale ogni giorno fanno lezione e lavorano oltre 500 persone tra studenti di Bomporto e Bastiglia, docenti e personale.

"Siamo vicini a completare, in linea con il cronoprogramma, un intervento davvero significativo e atteso – precisa Tania Meschiari, sindaca di Bomporto –. In questo anno e mezzo c’è stata una sinergia molto stretta e positiva fra l’ufficio tecnico comunale, l’impresa costruttrice e gli altri tecnici coinvolti. Voglio sottolineare anche la collaborazione della scuola, dagli studenti agli insegnamenti al personale, che con grande spirito di adattamento stanno tuttora proseguendo l’attività didattica all’interno dell’edificio".

Complessivamente per l’intervento, che ha incluso anche lavori di efficientamento energetico e adeguamento degli impianti, ha richiesto un investimento di 1 milione 570 mila euro, cofinanziato per 1 milione di euro da fondi Pnrr (missione 4 – Istruzione e ricerca) e per i restanti 570 mila euro da risorse comunali. "Già dalla prossima settimana il cantiere susseguitosi praticamente senza soluzione di continuità – conclude la sindaca - sarà operativo". Il complesso fa parte dell’Istituto Comprensivo intercomunale Luciano Pavarotti che raccoglie i plessi di infanzia, primaria e medie dei due comuni.

Alberto Greco