"Scusatemi se spaccio Non so cos’altro fare"

"Vi chiedo scusa, ho sbagliato, perdonatemi. Ho iniziato a spacciare perchè non sapevo come sopravvivere, era l’unico modo che avevo per riuscire a procurarmi da mangiare. Non ho una casa, non ho soldi, non ho nulla. Sono in Italia da otto mesi e vivo per strada".

E’ così che si è giustificato prima davanti agli agenti e poi davanti al giudice un 18enne nordafricano, arrestato lunedì sera dagli agenti della polizia locale in via Newton, nei pressi del polo Leonardo. Il giovane, infatti, è stato sorpreso dagli agenti proprio all’atto di vendere una dose di droga. Il ragazzo, senza precedenti alle spalle e appunto in Italia da pochi mesi, ha subito consegnato le dosi che aveva in tasca e i soldi agli agenti, chiedendo perdono per il gesto commesso. Il 18enne si è giustificato affermando di essersi trovato ‘costretto’ a spacciare per poter sopravvivere. Negli ultimi mesi le diverse operazioni delle forze dell’ordine hanno messo in luce, purtroppo, il citato e triste fenomeno: ovvero ‘l’arruolamento’ ,da parte di organizzazioni di spacciatori radicate sul territorio, di giovani stranieri, anche minori non accompagnati appena arrivati in Italia e iniziati all’attività di spaccio. L’intervento della polizia locale è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo dell’area effettuato dagli operatori del Nucleo problematiche del territorio della Polizia locale anche a seguito di alcune segnalazione dei cittadini. Durante l’attività, sviluppata in abiti civili, è stato notato appunto il ragazzo che, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di 16 grammi tra cocaina e hashish già suddivisi in dosi, pronti per la vendita, oltre a 1.275 euro in contanti, probabile provento di spaccio. Il 18enne, clandestino, dovrà rispondere anche della violazione delle normative sull’immigrazione. Ieri mattina per il giovane, processato per direttissima, è stato disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana. La polizia locale, poco prima, era intervenuta anche in strada Cimitero San Cataldo, dove era stata segnalata la presenza di bivacchi. Durante l’intervento sono state identificate alcune persone: tra queste c’era un 26enne originario della Guinea, irregolare in Italia. A suo carico è stata avviata la procedura amministrativa per l’espulsione dal Paese.

v. r.