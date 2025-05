Se Leopardi parla ai govani d’oggi

La felicità sempre irraggiungibile, il potere rigenerante dell’immaginazione e delle illusioni, il conforto dell’arte, sono alcuni dei temi al centro del libro del giornalista del Carlino Gianpaolo Annese dal titolo ’Attraverso la siepe - Giacomo Leopardi spiegato a mia figlia’ (edizioni EtaBeta). Sarà presentato domani pomeriggio alle 18.30 al punto di lettura della Madonnina in via Amundsen 78. "Un testo per avvicinare Leopardi ai ragazzi del XXI secolo: le sue poesie, le sue prose parlano forse più a noi che ai suoi contemporanei". Gradita la prenotazione a prenotazioni@associazione-nonsoloscuola.it