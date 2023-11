"Se mi lasci mi suicido". E finisce a processo

"Se mi lasci mi uccido. Mi lancio dal tetto". Ha minacciato più volte propositi suicidi se la ex fidanzata non fosse tornata con lui. L’ha pedinata a casa, sul luogo di lavoro. Ha creato un profilo falso per contattarla. L’ha perseguitata per mesi, da settembre e fino allo scorso mese arrivando a minacciarla, mostrandosi aggressivo. E’ finito a processo con l’accusa di stalking un modenese di 26 anni residente a Bomporto. Ieri mattina il pm Natalini ha integrato il capo di imputazione nei confronti dell’imputato, a fronte della nuova denuncia presentata dalla vittima e ha chiesto la misura cautelare, ovvero il divieto di avvicinamento per il giovane. La decisione del giudice Scarpa è attesa per oggi. Il legale difensore ha chiesto i termini a difesa per il proprio assistito e probabilmente la difesa, rappresentata dall’avvocato Malavolta chiederà il rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica per l’assistito. La vittima si è costituita parte civile nel procedimento. In base agli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, a seguito delle denunce presentate dalla giovane vittima, il 26enne avrebbe continuato per mesi a seguirla e minacciarla, affermando che si sarebbe ucciso se la ragazza non avesse accettato di proseguire la relazione e minacciando la vittima di pubblicare foto intime della ragazza nel caso in cui lo avesse lasciato. Oggi è attesa la decisione del giudice per quanto riguarda la misura cautelare.

Ieri intanto un 40enne residente in appennino è stato condannato ad un anno e otto mesi di carcere, con rito abbreviato per maltrattamenti nei confronti della moglie. I fatti risalgono all’aprile dello scorso anno. L’uomo aveva iniziato ad accusare la vittima di avere una relazione extraconiugale, identificando il presunto amante nel vicino di casa. Da fine marzo ai primi giorni di aprile l’imputato aveva continuato a maltrattare attraverso violenze psicologiche quotidiane la moglie e, all’arrivo dei carabinieri, la donna era stata trovata chiusa in casa. Da qui l’arresto nei confronti dell’imputato. nel frattempo il 40enne ha intrapreso un percorso nel centro ‘Ldv’ di Modena. "Gli strumenti ci sono e funzionano – commenta l’avvocato Alessia Gonzo – il mio assistito ha superato il percorso e nel frattempo il nucleo familiare si è ricostituito. La vicenda si è conclusa in modo positivo".