Secchia Ovest, fuga di gas . Evacuata l’area di servizio

Modena, 28 agosto 2024 – Paura ieri mattina sull’autostrada del Sole a causa di una fuga di gas Gpl nella stazione di servizio Area Secchia Ovest, in direzione Bologna dove in quel momento si trovavano decine di persone. Subito sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite in poco tempo ad individuare e intercettare la perdita, partita a quanto pare da uno degli impianti per arrivare velocemente nei locali attigui. Essendosi il gas diffuso velocemente nell’area, è stato necessario evacuare subito l’autogrill per questioni di sicurezza. L’autostrada, nel tratto interessato, invece, è sempre rimasta aperta al traffico ma è stato inibito ovviamente l’ingresso agli automobilisti che viaggiavano in direzione Sud nell’area di Servizio. Sul posto sono infatti arrivate anche le pattuglie della sottosezione di polizia stradale di Modena Nord che hanno fornito supporto ai pompieri e ‘gestito’ il traffico. Per riuscire a contenere la fuga e a bloccarla, sempre in mattinata si sono attivati anche i pompieri del nucleo NBCR, nucleare batteriologico chimico radiologico provenienti da Bologna che sono rimasti sul posto diverse ore. I vigili del fuoco, con opportuna strumentazione hanno infatti via via diluito le concentrazioni di GPL che hanno invaso i locali interrati della struttura. L’accesso è stato inibito all’area di servizio intorno alle 10.30, quando è stata avvertita la fuga di gas e subito le pattuglie della polizia stradale di Modena Nord, insieme ai pompieri hanno evacuato oltre un centinaio di persone tra clienti dell’autogrill e dipendenti della struttura, che sono stati accompagnati all’esterno. Inevitabili i momenti di apprensione ma tutto si è svolto nel migliore dei modi. Diversi anche i camionisti che si sono dovuti allontanare dall’area di servizio in cui erano posteggiati. L’area è rimasta chiusa fino a ieri sera al fine di permettere agli operatori di lavorare in sicurezza. La circolazione non ha comunque subito rallentamenti. Infine, ieri alle 18, sono stati effettuati gli ultimi controlli anche con gli operatori dell’Asl per la sicurezza alimentare de prodotti frigo.