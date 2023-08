Seconda vita per l’immobile tolto alla mafia Sarà un polo per i giovani: teatro e concerti

Anche in territorio del comune di Castelnuovo Rangone, e in particolare a Montale, c’è un immobile confiscato alle mafie che sarà destinato all’aggregazione giovanile. A darne comunicazione, nella giornata di ieri, è stata una nota della Regione Emilia Romagna, che precisa come la Giunta regionale stia sostenendo ben 44 progetti, in tutto il territorio emiliano romagnolo, che fanno riferimento al Testo unico sulla legalità approvato nel 2016. Nello specifico, l’immobile sequestrato alla mafia è in via Campania 24 a Montale Rangone. Prima, come riferiscono dal Comune, vi si trovava in affitto un’azienda.

L’intervento di recupero di questo immobile, finanziato con fondi regionali e una partecipazione comunale di 46.000 euro, costerà complessivamente 216.000 euro.

Per i lavori di adeguamento, "si conta di iniziare – spiegano sempre dall’amministrazione comunale – in autunno o al più entro la fine del 2023".

L’obiettivo, appunto, è di rendere questo capannone, già teatro di attività illecite, un "centro di aggregazione giovanile comunale – spiegano dalla Regione – e polo locale di attività di promozione della cultura della legalità".

L’assessora alla legalità del Comune di Castelnuovo, Monique Bonacorsi, commenta: "L’intervento di recupero dell’edificio di via Campania si inserisce nel progetto sulla legalità, che vede l’Amministrazione comunale impegnata da diversi anni con percorsi dedicati, alcuni realizzati in sinergia con l’Unione Terre di Castelli e altri in collaborazione con l’associazionismo locale. Sarà realizzato un luogo a disposizione delle associazioni, delle scuole e di tutta la comunità per l’organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità, all’inclusione sociale e al contrasto alle fragilità: da laboratori a corsi di teatro, da reading a concerti, da proiezioni di film a incontri con persone che a diverso titolo si sono spese per combattere il crimine organizzato.

L’edificio di via Campania diventerà sede di una molteplicità di iniziative, un polo aggregativo strategico che attualmente manca non solo a Castelnuovo Rangone, ma in tutto il territorio unionale".

Plaude anche Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, che commenta: "Come disse il mafioso Michele Zagaria al magistrato Catello Maresca quando venne arrestato, ’lo Stato vince sempre’. Come sui cippi dei partigiani è nata la Costituzione, questi sono cippi di legalità.

Tali spazi hanno infatti un doppio potere valoriale: restituiscono alla comunità uno spazio fruibile e rappresentano una testimonianza per le nuove generazioni". Castelfranco Emilia, poi, è sede dal 2015 anche dell’Osservatorio della legalità e della sicurezza urbana, per il quale Gargano ha annunciato la propria intenzione di estenderlo, come competenza, a tutto il distretto del Sorbara.

