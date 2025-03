Secondo furto in tre mesi al ristorante brasiliano: “Qui la notte è il deserto”

Modena, 15 marzo 2025 – “Mi hanno chiamato i carabinieri perché avevano trovato il registratore di cassa per strada nei pressi di via Piave e poi, facendo il giro dell’isolato, hanno visto la porta del ristorante in frantumi”. E’ cominciata così ieri la giornata per Sara Carques, titolare dell’“Ipanema Grill”, ristorante brasiliano di via Begarelli a Modena, aperto nel settembre scorso e già preso di mira due volte in tre mesi.

La modalità è sempre quella; con un grosso tombino di cemento i ladri hanno infranto la porta a vetri del locale e si sono introdotti all’interno. “E’ il nostro primo ristorante e dobbiamo imparare come difenderci dai furti; non abbiamo ancora telecamere o allarme; ci era già successo appena tre mesi fa – spiega avvilita Sara – la notte tra l’8 e il 9 dicembre avevano spaccato la stessa vetrata e si erano portati via anche in quell’occasione la cassa, un tablet e quella volta anche qualche bottiglia di alcolici. Ora ci risiamo, nella cassa c’erano poche decine di euro ma ora abbiamo il danno della porta da riparare; un’altra volta”.

I carabinieri, dopo avere ascoltato il racconto di Sara, hanno effettuato i rilievi all’interno del ristorante e ora cercano di risalire ai responsabili; compito non facile dal momento che il locale, come detto, è privo di sistema di videosorveglianza, ma i militari potrebbero servirsi di altri occhi elettronici dell’area per ricostruire la fuga dei ladri.

“Il disagio è grande – prosegue Sara – perché ci troviamo alla mattina con una vetrata rotta e soprattutto la sensazione di non essere al sicuro; nessuno qui ha sentito nulla e ce ne accorgiamo soltanto il giorno successivo. Il danno tra la cassa e la porta supera i mille euro”.

Via Begarelli non è distante dal centro città, ma di notte il passaggio di gente non è molto frequente e il quartiere rimane di fatto defilato. “Quest’area è un po’ problematica – afferma la titolare dell’Ipanema Grill – anche il bar e la tabaccheria qui vicine hanno subito furti o spaccate. Di notte qui è deserto; c’è solo gente che non si capisce cosa stia facendo. Io di solito chiudo anche dopo mezzanotte e il timore di uscire da qua per rientrare a casa, quello ce l’ho, bisogna guardarsi intorno con molta attenzione”.

Proprio ieri Mauro Salvatori, presidente di Confesercenti Area Città di Modena è intervenuto sul tema della sicurezza ribadendo l’importanza di promuovere la questura in fascia A e di un ambiente sicuro per le attività commerciali, i pubblici esercizi e i cittadini.