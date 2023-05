Sede dei vigili, 4 anni fa il rogo Il sindaco: "Mai più follie simili"

"Lo sappiamo, maggio è carico di ricordi: oltre all’anniversario del sisma, celebriamo la memoria di Marta Goldoni e Yaroslava Kryvoruchko, decedute 4 anni fa nell’incendio di via Roma". Sono le parole del sindaco di Mirandola Alberto Greco, in occasione della commemorazione del rogo alla sede della Polizia locale. Fu appiccato 4 anni fa da Boraja Otman, di orgine magrebina e all’epoca clandestino; destinatario di un decreto d’espulsione, decise di vendicarsi. Prima il furto, poi l’incendio negli uffici: le 2 vittime abitavano sopra la ex sede. "Ci stringiamo al dolore dei famigliari – ha dichiarato Greco – nella consapevolezza che follie simili non possano e non debbano mai più ripetersi. Un atto del genere avrebbe dovuto essere evitato in ogni modo". Una cerimonia sobria a cui hanno presenziato il consigliere Golinelli e gli agenti, che hanno deposto una corona e lo stendardo comunale. Purtroppo, il mazzo di fiori, collocato con anticipo in attesa della commemorazione, è stato rimosso da ignoti ma è stato sostituito in tempo per la cerimonia.

m.b.