"Sede della Pas, restiamo fiduciosi Pronti a incontrare la nuova proprietà"

"Aspettiamo gli eventi, con tanta fiducia e altrettanta preoccupazione, e vediamo cosa accadrà da qui alle prossime settimane". Rischia lo sfratto, la PAS Sassuolo: la sede dell’associazione – occupata dal 2008 in comodato gratuito complice un accordo con la precedente proprietà, fallita nel frattempo – è stata aggiudicata all’asta ad un altro soggetto che diventerà, a breve, proprietario dell’immobile di via Ancora 205.

"Attendiamo gli sviluppi" spiega Leonardo Scannavino, presidente della PAS Croce Blu Sassuolo – 15 anni di attività, 10 mezzi tra ambulanze e automediche, 120 volontari in servizio effettivo e permanente – che studia alternative per il futuro. L’attuale sede finì all’asta una prima volta l’anno scorso per 275mila euro. Il primo incanto andò deserto, e stesso esito ebbero le due aste successive, fino a quella che, la settimana scorsa, stante un ribasso importante del prezzo, sceso a 117mila euro, "ha visto – spiega Scannavino – uno degli offerenti aggiudicarsela"

Cosa succederà ora?

"Trascorsi i tempi tecnici che renderanno effettiva l’aggiudicazione sapremo che intenzioni ha la nuova proprietà nei nostri confronti. Nel frattempo, siamo in contatto anche con l’Amministrazione comunale, che ha già fatto sapere che si interesserà della vicenda, garantendoci comunque appoggio in caso di necessità"

Il rischio che dobbiate abbandonare la vostra sede, tuttavia, è concreto…

"E’ un rischio con cui facciamo i conti da quando l’immobile è andato all’asta la prima volta. Ne avessimo avuto la possibilità e le risorse, avremmo partecipato anche noi all’incanto, ma non abbiamo le disponibilità richieste, quindi non ci resta che aspettare la piega che prenderanno gli eventi".

Nel frattempo?

"Continuiamo la nostra attività, studiando soluzioni alternative in ordine ad un possibile cambio di sede. Le soluzioni che ci sono state proposte fino ad ora, però, non soddisfano i requisiti richiesti. E non tanto per gli spazi interni, quanto per quelli che dovranno fungere da rimessa e ricovero per il nostro parco auto, che consta di una decina di mezzi".

Avete già avuto contatti con la nuova proprietà?

"Non ancora, anche perché la legge prevede che nei prossimi giorni possano arrivare altre offerte al rialzo in grado di riaggiudicare il bene (a chi presentasse offerte maggiorate del 10%). Una volta che la nuova proprietà avrà piena disponibilità dello stabile, però, immagino ci incontreremo per capire che margini di manovra ci siano".

Abbandonare la sede sarebbe un colpo durissimo alla vostra attività…

"Ricominceremo, nel caso, altrove. Ribadisco: non fasciamoci la testa e vediamo cosa succede. Siamo in costante contatto con il Comune e con tanti che ci hanno offerto soluzioni alternative: la situazione è in divenire".

Stefano Fogliani