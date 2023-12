"Sede obsoleta e sotto organico, aiutate la polizia"

Per ora nessun rinforzo di agenti destinati al completamento dei 30 posti di organico previsti per il Commissariato di Mirandola. E ancora incerti i tempi anche per la nuova sede del presidio di Polizia di Stato e del Distaccamento di Polizia Stradale. Nonostante l’infittirsi di incontri istituzionali a tutti i livelli che hanno lo scopo di rilanciare l’attenzione sulla situazione in cui versa il Commissariato di Polizia di Mirandola, risulta ancora faticoso e irto di incognite il cammino da compiere. Anche l’incontro che ieri ha avuto il segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp, Roberto Butelli, con l’amministrazione comunale di Mirandola, guidata dal sindaco Alberto Greco, e con la giunta di Ucman, guidata da Alberto Calciolari, non è andato al di là dell’impegno per una totale collaborazione. "In entrambi gli incontri, il Siulp – spiega Butelli – ha spiegato senza mezzi termini a quali difficoltà sono sottoposti gli operatori di Polizia di Mirandola e, verosimilmente, anche a quali disservizi potrebbero andare incontro in futuro i cittadini non solo mirandolesi, ma di tutta la Bassa Modenese. L’organico del Commissariato raggiungerà i minimi storici nei prossimi giorni, creando già da quel momento difficoltà non indifferenti per tutti quei servizi resi alla comunità (passaporti, armi, licenze, soggiorni, denunce, indagini ecc)".

In entrambi i casi, sia la giunta Ucman che l’amministrazione comunale ed il sindaco di Mirandola, – fanno sapere dal Siulp – oltre ad esprimere parole di vivo apprezzamento per tutta l’attività svolta da quel personale, hanno convenuto che sia necessario muoversi molto velocemente, per far sì che ai prossimi arrivi di agenti in provincia, previsti per giugno 2024, Mirandola ottenga quel riconoscimento che attende ormai da anni ed anni. Il Commissariato di Mirandola è uno dei più vecchi in assoluto in tutta Italia. "Siamo fiduciosi – conclude Butelli – che Comune di Mirandola e Ucman, incontrino Prefetto e Questore per sollevare da subito le legittime richieste di incremento del personale". Richieste che il Siulp reitererà nei primi giorni del 2024, recandosi a Roma per segnalare al Dipartimento della P.S. la situazione di grande difficoltà di organico di Commissariato.

Alberto Greco