Sedicenne preso a sprangate: "Smettila di suonare ai citofoni". Ma lui passava di lì per caso

"Dovete smetterla di suonare ai citofoni!". E lo colpisce alle gambe con una mazza di ferro. Episodio inquietante accaduto sabato in tarda serata a Magreta a un 16enne che verso mezzanotte stava andando a casa di un amico in via Strozzi con altri tre ragazzi. "A un certo punto mio figlio – racconta la madre del giovane – è stato aggredito alle spalle. L’uomo prima lo ha colpito alle gambe, poi lo ha preso per il collo accusandolo ingiustamente di aver suonato il suo campanello di casa. Lo ha minacciato ripetutamente dicendo che la prossima volta la mazza di ferro gliela avrebbe spaccata sui denti". Gli amici sono arrivati in soccorso. "Al responsabile dell’aggressione hanno detto che gli aveva fatto molto male, che avrebbero chiamato i carabinieri. Al che l’uomo ha chiesto scusa dicendo che era esasperato dai continui ‘scherzi’ che gli fanno". Il residente si è allontanato poi verso via Darwin. "Adesso mio figlio ha una gamba gonfia e dolorante, oltre che essere molto spaventato".

La mamma ieri mattina ha segnalato il caso sui social, "ritenendolo un episodio molto grave e preoccupante. Ha aggredito un ragazzo minorenne, ma in generale c’è da rabbrividire a sapere che c’è gente che va in giro picchiando a caso dopo giudizi sommari". Ha chiesto quindi alla persona in questione di farsi avanti. Ed effettivamente il contatto è avvenuto: "Sì, mi ha chiamata, si è scusato di nuovo, ribadendo che era esasperato per quanto gli stava accadendo praticamente tutte le sere.

Gli ho fatto presente che in ogni caso non è quella di andare in giro con la mazza di ferro la soluzione. Valuterò comunque se fare denuncia. Spero che situazioni del genere non si ripetano mai più per nessuno".

Gianpaolo Annese