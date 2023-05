Sedicenne salvata dai carabinieri

Ha minacciato di commettere un gesto estremo ma un carabiniere, con grande empatia e coraggio, è riuscito a salvarla. L’episodio è accaduto intorno alle 3 di venerdì notte nel distretto ceramico. Una 16enne – per motivi legati ad un momento di estrema fragilità – si è arrampicata su una cabina elettrica a accanto alla propria abitazione e alta circa 5 metri. La ragazzina quindi avrebbe annunciato di voler commettere un gesto estremo. La mamma ha allertato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vignola e Sassuolo. Uno dei militari ha così raggiunto la studentessa e ha iniziato a parlarle, per poi metterla in salvo.