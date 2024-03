Sedicenti pompieri chiedono denaro

Il comando dei vigili del fuoco di Modena mette in guardia da truffatori:

"Sono pervenute alcune segnalazioni riguardanti sedicenti vigili del fuoco che telefonando a privati o aziende chiedono denaro per presunte raccolte fondi o propongono abbonamenti a riviste. Episodi che purtroppo si ripetono periodicamente. Tali soggetti – specificano dal comando – non appartengono al Corpo vigili del fuoco né lo rappresentano in alcun modo. Invitiamo quindi

a diffidare da chiunque millanti l’appartenenza

ai vigili del fuoco proponendo raccolte fondi o operazioni commerciali, e a segnalare alle Forze dell’ordine eventuali comportamenti insistenti o intimidatori".