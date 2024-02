’Sedici millimetri alla rivoluzione’

Due appuntamenti di rilievo in cartellone alla Sala Truffaut a Modena: stasera alle 21, in collaborazione con Arci Modena e Viaemili@docfest, in prima visione esclusiva il documentario di Giovanni Piperno con Luciana Castellina, che sarà ospite in sala, ‘16 millimetri alla rivoluzione’. Un gioco di parole per presentare un prezioso film d’archivio che è un viaggio nel tempo per illuminare l’oggi, in cui il regista parla al presente dialogando con Luciana Castellina. Un film che è in qualche modo una riscoperta del ‘fare politica’, che riporta inevitabilmente alla luce le più belle pagine del cinema di quella generazione: libero, sperimentale, militante e, come si dice oggi, ‘dal basso’ ed empatico. A seguire, incontro con Luciana Castellina. Domani sera, alle 21.15, in versione originale con sottotitoli italiani, in collaborazione con Cai Modena, in prima visione esclusiva il documentario che racconta la vita e l’impresa straordinaria di Pasang Lhamu Sherpa: ‘Pasang: in the shadows of Everest’ di Nancy Svendsen. La cronaca del tragico e appassionante percorso che portò Pasang Lhamu Sherpa a diventare la prima donna nepalese a scalare l’Everest, nel 1993. Come donna indigena, non istruita e buddista, in un regno indù, il sogno di Pasang di scalare la legendaria montagna le mette contro la famiglia, gli alpinisti stranieri, il suo governo e la natura stessa. Il film celebra la sua storica impresa, che coinvolgerà un intero Paese e darà a una nuova generazione il coraggio di credere nelle proprie possibilità.