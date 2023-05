"Seggi a rischio per Dondi e Guerra"

Ore di apprensione per Daniela Dondi (Fdi) e Maria Cecilia Guerra (Pd) nella lista dei parlamentari (una ventina in tutto) i cui seggi sono a rischio. In Giunta per le elezioni alla Camera un emendamento di Forza Italia fissa nuovi criteri per il calcolo delle schede nulle. Tutto nasce dal ricorso presentato da Andrea Gentile nel collegio uninominale U02 della Calabria. Forza Italia ha presentato un emendamento che prevede che venga considerato valido il voto anche se nella scheda uninominale l’elettore ha barrato il simbolo di due liste a sostegno del candidato. Secondo il M5s se passasse, tutte le schede nulle dovrebbero essere ricontate.