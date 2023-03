"Seggiovia, centrale idroelettrica e monastero: il sindaco tace"

"Dopo 9 anni da primo annuncio della rinascita della stazione sciistica di Montecreto, ancora il nulla mentre nei limitrofi centri del Cimone si superano record di afflusso turistico".Nadia Bonucci, capogruppo dei consiglieri di minoranza del comune di Montecreto torna a parlare della mancata ultimazione della seggiovia di collegamento alle piste del Cimone, aggiungendo altri temi su cui non ha avuto risposte nonostante l’intervento del Difensore Civico. "Già nel 2014 – dice Bonucci – un entusiasta neoeletto sindaco Bonucchi parlava di rinascita della stazione sciistica con l’avvio dei lavori di revisione della seggiovia Stellaro e ski-lift ed un miracoloso ripristino dell’impianto d’innevamento artificiale. Qualcosa nei primi anni è stato fatto ma non abbastanza e non nel modo giusto (vedi invaso Grotti) così che, nel 2019, dichiarava che prima di lui tanti soldi sono stati buttati ma che con la nuova seggiovia di cui avrebbe ottenuto il contributo ed un impianto di innevamento adeguato cambierà il mondo. Oggi il mondo è in effetti cambiato, ma la situazione della stazione è, se possibile, peggiorata. La seggiovia nuova ancora impacchettata è ferma, il ristoro è fatiscente e nessun progetto concreto di ripristino è in vista. La pista Esperia, danneggiata dal passaggio dei mezzi per la costruzione della nuova seggiovia, ci è stato detto essere stata ripristinata ma come mai ora è chiusa? Inoltre il sindaco non dice niente dell’impianto Stellaro che per funzionare dovrà essere completamente revisionato, con un costo ben superiore alla sua sostituzione. Infine il dato sull’impianto di innevamento non è pervenuto".

Poi la capogruppo affronta altri temi: "Niente si vede del tanto pubblicizzato centro di smartworking, progetto che parte di un più ambizioso piano di recupero degli antichi borghi. Il monastero (tutelato dalla sovrintendenza) - prosegue Bonucci - è stato concesso in uso a titolo gratuito per 16 anni ad una ditta e non si capisce bene a cosa sarà destinato ma si teme verrà snaturato. Vi è poi la questione della centrale idroelettrica di Pian della Valle la cui complessità sta raggiungendo proporzioni preoccupanti, tanto che la Giunta ha approvato a luglio 2022 un atto di annullamento della delibera del 2020 che non è mai arrivata in consiglio. Farebbe poi piacere sapere cosa entra al Comune dalle varie centrali funzionanti. Ma noi come minoranza – conclude la capogruppo – abbiamo le mani legate perché la via ufficiale delle interrogazioni non riceve risposte e neppure al difensore civico Roli il nostro sindaco si degna di rispondere".

g.p.