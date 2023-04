Seggiovia, in corso l’aggiudicazione

Per la rinnovata seggiovia di Poggio Scorzatello di S.Annapelago il Comune sta procedendo con gli adempimenti di legge con la ditta aggiudicataria "e si conta sull’apertura estiva", mentre per quella di Montecreto vi sono procedure più complesse del previsto. E’ quanto emerge dalla risposta dell’assessore regionale Corsini all’interpellanza di Simone Pelloni (Lega) che chiedeva alla Giunta regionale spiegazioni sul perché "le seggiovie di Montecreto e Pievepelago non siano ancora entrate in funzione nonostante destinatarie di ingenti contributi regionali assegnati nel 2018". Ha risposto l’assessore al Turismo Andrea Corsini: "Per la realizzazione di nuovi impianti a fune o loro sostituzione servono diversi pareri da parte degli organi competenti e i Comuni si trovano spesso a dover chiedere proroghe vista la complessità dell’iter burocratico. Le opere in oggetto hanno subito ritardi prima per via del Covid, poi per l’aumento dei costi e per la difficoltà di reperimento delle materie prime, infine per i bandi di gara andati deserti. Per l’impianto di Cervarola sono state da poco effettuate le prove di funzionamento con esito positivo. Per la seggiovia di Poggio Scorzatello il Comune sta procedendo con la ditta aggiudicataria e si conta sull’apertura estiva".