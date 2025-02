Segnalato con sei fucili in casa: scatta il ritiro preventivo delle armi

Sei fucili da caccia, regolarmente detenuti da un uomo, residente in un comune del distretto, sequestrati a titolo cautelare dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo. Il provvedimento è scattato venerdi pomeriggio, a seguito della segnalazione di una donna con cui l’interessato aveva avuto una relazione, che aveva raccontato ai militari come l’uomo avesse tentato di avvicinarla nonostante la sua volontà. Nessuna denuncia da parte della donna, ma contesto sufficientemente ’problematico’ per attivare comunque i Carabinieri, che si sono mossi in ottica preventiva: prima hanno condotto l’uomo in caserma per comprendere i motivi della sua insistenza e, rilevate le armi, hanno proceduto all’immediato ritiro, secondo quanto consentito dalla legge in deroga alla facoltà esclusiva del Prefetto in materia.

Proprio al Prefetto di Modena, come da prescrizioni, i Carabinieri faranno un completo rapporto sulla vicenda, affinché l’Autorità provinciale di pubblica sicurezza possa assumere determinazioni in merito e i provvedimenti del caso.

Se dovessero sussistere le condizioni che hanno portato al ritiro cautelare dei sei fucili da caccia da parte dei militari, all’interessato verrà imposto il divieto di detenere armi.