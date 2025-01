Segnalazioni dei problemi. Attivo il servizio Comuni-Chiamo

E’ in funzione ormai da un mese, a Maranello, Comuni-Chiamo, il servizio che ha sostituito il sistema Rilfedeur e permette di inviare al Comune segnalazioni relative ai problemi del territorio in modo facile e veloce. La piattaforma rende più efficiente ed immediata la raccolta e la gestione delle segnalazioni, facilitando la risoluzione dei problemi. Comuni-Chiamo è semplice da usare e in costante aggiornamento, permette di segnalare in tempo reale molte tipologie di problemi relativi a beni e servizi pubblici: dalla buca in strada al lampione spento passando per la mancata raccolta dei rifiuti a problemi legati ai trasporti pubblici. È possibile utilizzarlo sia da pc che da smartphone, partendo dalla pagina web o dall’app gratuita Comuni-Chiamo, disponibile per Android e iOS e non è necessario registrarsi per usare il servizio: dopo aver inserito tutti i dati della segnalazione (tipo di problema, posizione, eventuali allegati, descrizione), basterà inserire i propri contatti (nome, cognome, email e numero di telefono) e cliccare ‘invia’.