Segnaletica, manutenzioni per 300mila euro

Ha preso il via un pacchetto di manutenzioni relative alla segnaletica stradale in diverse vie di Modena, per una spesa di circa 300 mila euro. Nei giorni scorsi, le attività di rifacimento completo della segnaletica orizzontale (comprensiva di posti riservati, piste ciclabili e parcheggi) hanno riguardato strada Morane (dalla rotatoria con la Nuova Estense a via Don Minzoni), via Barchetta, zona Mari e zona industriale Torrazzi, oltre a viale delle Rimembranze e viale Martiri della Libertà (da largo Risorgimento a largo Garibaldi compresi), dove sono tuttora in corso. A seguire i lavori, che saranno eseguiti con tre squadre in contemporanea, si sposteranno in zona Musicisti, nell’area del Direzionale 70 e in via Vignolese, dalla rotatoria del Grappolo d’Uva verso il centro cittadino.

Subito dopo i lavori interesseranno le vie Ciro Menotti-Piave-Monte Kosica (fino alla rotatoria di viale Montecuccoli), via Giardini (da piazzale Risorgimento a viale Amendola), via Don Minzoni-via Gobetti-via Cucchiari (fino a via Vignolese).

Complessivamente, l’intervento interesserà anche via Emilia est (da largo Garibaldi alla rotatoria della tangenziale), strada Morane (anche nel tratto da via Don Minzoni a via Sigonio), via Buon Pastore – via Fratelli Rosselli, viale Amendola, via Emilia ovest (da viale Autodromo alla rotatoria con via Virgilio), zona industriale Modena nord, zona artigianale Modena Est, zona Sant’Agnese, Policlinico, oltre che le frazioni di Albareto, Villanova, Cognento e Lesignana.

Gli interventi rientrano in uno stralcio di lavori di ripristino della segnaletica stradale del valore di 500 mila euro e vengono effettuati nell’ambito dell’Accordo quadro.