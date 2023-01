"Segni inequivocabili di violenza Mandò il dipendente in coma" Bifulco rischia 9 anni di carcere

"Non ci sono ipotesi alternative: il tre settembre, giorno in cui si verificò il terribile episodio che ha mandato il nostro assistito in rianimazione non c’erano altre persone con lui se non Antonio Bifulco". Hanno parlato ieri e per lungo tempo in aula gli avvocati di Alessandro Siena, vittima – secondo le indagini – di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni da parte dell’ex datore di lavoro e imputato al processo. Il 39enne Antonio Bifulco, imbianchino di Mirandola, rischia nove anni di carcere: è questa infatti la pena chiesta dal pm Graziano. Bifulco era stato arrestato a settembre del 2019 dagli agenti della squadra Mobile che indagarono sull’aggressione subita dalla vittima: una violenza quasi letale che fece finire Siena in coma.

Ieri i legali di parte civile, gli avvocati Cosimo Zaccaria e Nicola Elmo, hanno ripercorso tutte le angherie subite dal loro cliente.

La vittima raccontò che le violenze iniziarono dopo circa cinque mesi dal suo ingresso nell’appartamento di Bifulco: aggressioni, botte, cazzotti, insulti. "Si prendeva tutti i miei soldi e le vessazioni erano praticamente quotidiane. Anche la spesa, per evitare che uscissi di casa, la gestiva lui. E non sono più riuscito a vedere neppure mio figlio. Vivevo in un incubo, ma ero sveglio" raccontò.

Ieri in aula hanno appunto discusso i difensori dell’imputato e della difesa e nelle udienze scorse il pm Graziano ha chiesto la trasmissione degli atti in procura per falsa testimonianza da parte dei parenti di Bifulco, che avrebbero lanciato pesanti accuse nei confronti della vittima. "Viveva ’piantonato’ dall’imputato – hanno spiegato i legali di Siena – era soltanto Bifulco ad avere le chiavi di casa". I difensori della vittima hanno puntato molto sul fatto che tantissimi conoscenti avevano il terrore di Bifulco e un testimone chiave ha raccontato che l’imputato arrivava in cantiere e si ‘sfogava’ su Siena, prendendolo a pugni. ‘Vieni a casa che ti faccio vedere cosa ti combino’, gli avrebbe detto due ore prima del terribile episodio. I periti hanno escluso che le lesioni riportate a seguito della tremenda violenza sessuale potessero essere autoindotte.

Il 17 aprile è attesa la sentenza.

Valentina Reggiani