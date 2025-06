Segreteria cittadina, plebiscito per Lenzini

"Il nostro partito deve essere un punto di riferimento per chi crede nella democrazia, nella giustizia, nei diritti e nell’inclusione, oltre ad essere un movimento che ascolta, valorizza il civismo e l’associazionismo e affronta le sfide globali con idee nuove e soluzioni eque". Solo le prime parole da segretario cittadino di Diego Lenzini, eletto con il 98% di voti. "In un mondo attraversato da trasformazioni profonde, anche la nostra comunità si trova ad affrontare sfide decisive. Il miglioramento dei servizi, l’accesso alla casa, una mobilità più sostenibile e una nuova visione urbanistica fondata sulla rigenerazione e sulla prossimità – ha ribadito Lenzini – il PD deve continuare a essere il perno di una coalizione ampia e coesa, protagonista del dibattito politico cittadino e stimolo costruttivo per l’Amministrazione Comunale". Abbiamo dimostrato che il centrosinistra vince se è unito. Per questo dobbiamo restare aperti, inclusivi, pronti a dialogare con le energie civiche e sociali che animano il nostro territorio, guardando già alle elezioni politiche del 2027, allargando ancora di più - ha ricordato il neo-eletto segretario cittadino. "Il nuovo mandato della segreteria e dell’assemblea cittadina coincide con la consiliatura guidata da Massimo Mezzetti e dalla sua Giunta e attuare con efficacia il programma 2024-2029 è una priorità non solo per offrire risposte concrete alla città, ma anche per rafforzare il consenso attorno al PD e alla nostra coalizione. Essere il primo partito e il perno della maggioranza è un onore, ma soprattutto una grande responsabilità verso i cittadini, l’amministrazione e le forze che compongono la nostra alleanza. Per questo è fondamentale che il Partito e il Gruppo consiliare lavorino in piena sintonia. Vogliamo che il PD continui a essere il primo partito a Modena, con una leadership diffusa e all’altezza delle sfide future, forte anche dei risultati importanti raggiunti in questi anni, a partire dal 42% ottenuto alle amministrative e del 49% alle regionali – continua Lenzini – risultati che sono il frutto di un grande lavoro di squadra, e che sono la conferma che la strada intrapresa in questi anni di rinnovamento è giusta e deve essere perseguita e rilanciata". Lenzini ha inoltre parlato di un partito che investa nelle nuove generazioni, nelle donne e nella loro formazione, assegnando responsabilità, ma senza lasciare nessuno da solo. "Vogliamo un partito che favorisca e rafforzi un vero ricambio generazionale, sia nella partecipazione allo stesso che nelle Istituzioni, a partire dall’Amministrazione comunale, processo questo che non è più rimandabile in un mondo che cambia ed è sempre più articolato e composito".