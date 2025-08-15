Segue il topo d’appartamento e lo fa catturare

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma vincente, soprattutto durante i periodi di vacanza, quando le città si svuotano. Infatti proprio grazie al senso civico di un cittadino è stato possibile arrestare un topo d’appartamento che aveva appena ripulito un’abitazione, per poi tentare di scappare con i gioielli. la sua fuga però è stata intercettata.

Il cittadino, dopo aver capito che in casa del vicino c’erano movimenti sospetti, ha contattato i carabinieri ma, soprattutto, ha seguito il balordo durante la fuga, tenendosi in contatto con i militari fino al loro arrivo.

L’episodio è accaduto mercoledì notte a San Michele dei Mucchietti. In carcere è finito un 34enne albanese, ritenuto responsabile di furto in abitazione aggravato in concorso: infatti non ha agito solo ma con un complice, che è riuscito a dileguarsi e ora sono in corso accertamenti per riuscire ad individuarlo.

L’intervento è scattato poco dopo la mezzanotte di mercoledì, quando alla Centrale Operativa è giunta appunto la segnalazione di un furto in atto in un’abitazione nella frazione di San Michele dei Mucchietti. Arrivati rapidamente sul posto, i militari hanno raccolto le indicazioni di un cittadino che, dopo aver dato l’allarme aveva seguito uno dei due autori del colpo durante la fuga.

L’uomo, vestito di scuro e con guanti neri, è stato individuato e bloccato dalla pattuglia all’interno del cortile di un’abitazione poco distante, dove aveva tentato di nascondersi dietro un capanno, pensando di non essere stato notato.

Nei pressi del ‘nascondiglio’ improvvisato, sono stati rinvenuti e sequestrati anche tre cacciaviti ed i guanti che erano stati verosimilmente utilizzati per introdursi nell’abitazione e fare razzia di quante più cose possibili.

Infatti il successivo sopralluogo dei militari ha confermato l’intrusione dell’indagato – avvenuta dopo aver forzato gli accessi alla casa con tutti gli ‘strumenti del mestiere’ – all’interno dell’abitazione da cui aveva asportato diversi monili in oro dopo aver messo tutte le stanze della casa a soqquadro.

All’arrivo dei militari, appunto, il complice era già riuscito a dileguarsi. Ieri mattina in tribunale a Modena il 34enne è stato processato per direttissima e sono ora in corso accertamenti per risalire al complice del colpo.

Valentina Reggiani