Seguono il ristoratore fino a casa e lo rapinano dell’incasso

Dopo la chiusura del ristorante, a Castelfranco Emilia, si era recato a casa in auto insieme al padre e al figlio minore. Lì, davanti all’ingresso, il terribile agguato dei rapinatori che hanno prima puntato la pistola al collo dell’anziano, intento a chiudere il cancello. Poi, dopo averlo scaraventato a terra, si sono avvicinati alla vettura e hanno mirato al volto del ristoratore. Ad agire, due uomini, probabilmente dell’est Europa, travisati da passamontagna. Sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare l’incasso della giornata: circa 700 euro.

Violenta rapina domenica sera alle porte di Castelfranco, frazione Rastellino, ai danni di un ristoratore e dell’anziano padre, che vivono in una villa. Non si esclude che i due rapinatori abbiano studiato i movimenti delle vittime, e li abbiano tenuti d’occhio sino alla chiusura del locale. Di recente il ristoratore aveva subito un furto in abitazione, ma sembra non ci siano correlazioni per il diverso modus operandi. Alla violenza hanno assistito, oltre al figlio di quindici anni che era con lui in auto, anche la moglie che si era affacciata dalla finestra e la figlia minore (10 anni) che era in casa. Nessuna lesione ma solo tanto spavento, soprattutto per l’anziano di quasi 80 anni e i suoi due nipotini di 10 e 14 anni. Per tutti un grande shock.

Sul posto sono accorsi subito i carabinieri della tenenza di Castelfranco Emilia a cui sono affidate le indagini e successivamente i sanitari del 118. Un’ora dopo, grazie alla segnalazione di un anziano pervenuta alla polizia, i militari hanno rinvenuto l’auto rapinata al ristoratore, utilizzata dalla banda di rapinatori per darsi alla fuga e poi abbandonata nel cortile di una casa rurale a Modena Est. La vettura sarà ora sottoposta ad accertamenti tecnici volti ad individuare eventuali tracce lasciate dai balordi.

Per la modalità con cui ha agito la banda si tratterebbe di rapinatori esperti: erano due, non si esclude la presenza di complici presenti in zona, che è vulnerabile a episodi criminali, trattandosi di aperta campagna, completamente buia. Ora sulla violenta rapina sono in corso indagini da parte dell’Arma, coordinata dalla procura.