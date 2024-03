Sei alloggi per chi è in difficoltà. Bando per la palazzina in via Coppi

Sei nuovi alloggi a Formigine, per un totale di una ventina di posti letto complessivi, ad arricchire il patrimonio pubblico di immobili disponibili a condizioni agevolate per famiglie in difficoltà abitativa. Il via libera è arrivato dal consiglio comunale formiginese, complice l’approvazione di un permesso di costruire in deroga, con cambio di destinazione d’uso da uffici ad abitazione, in virtù dell’interesse pubblico creatosi per la disponibilità della proprietà a ristrutturare gli alloggi a proprie spese, impegnandosi a mettere gli stessi alloggi (completamente arredati e pronti all’uso) a disposizione dei servizi sociali per quindici anni, a fronte di un canone di affitto calmierato che sarà corrisposto dagli inquilini, e coperto da garanzia pubblica. La palazzina, che si trova in via Coppi, necessita di lavori di ristrutturazione che dureranno alcuni mesi: completata la riqualificazione, sarà pubblicato un bando per l’assegnazione degli alloggi in locazione. "Si tratta – il commento dell’Amministrazione comunale – di uno dei primi esempi di interventi per l’emergenza abitativa fatti sfruttando la riconversione di spazi esistenti e non utilizzati". Tra gli altri punti approvati dal consiglio, una variazione di bilancio per 275mila euro che verranno destinati a manutenzioni ordinarie sul territorio e le convenzioni – con la Provincia e gli altri Comuni il cui territorio è attraversato dai due corsi d’acqua – attinenti la manutenzione dei percorsi natura sul fiume Secchia e sul torrente Tiepido.

