Sei colombe pasquali per gli ospiti di Casa Serena

McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald hanno donato sei colombe pasquali CRA (Casa Residenza Anziani) Casa Serena di Sassuolo, gestita dal Consorzio Residenze Modenese. "Un piccolo gesto con cui il ristorante McDonald’s di Sassuolo ha voluto festeggiare la Pasqua, facendosi più vicino alla comunità", hanno spiegato i promotori dell’iniziativa.

Alla donazione è seguito un momento conviviale a beneficio degli ospiti della struttura, al quale hanno partecipato in rappresentanza di McDonald’s Sassuolo la direttrice, Erika De Vito, il suo vice Manuel Marciante, l’Hospitality Lead, Marika Rullo e la manager Samantha Madrighelli oltre al vicesindaco Alessandro Lucenti ed il personale socio-assistenziale delle Cooperative Gulliver e Domus. L’iniziativa promossa presso Casa Serena si inserisce nel più ampio programma ‘Sempre aperti a donare’, lanciata da McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald in collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altri enti caritativi presenti sul territorio. Il progetto, dal 2020, ha l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali donando 200mila pasti in duecento città italiane.