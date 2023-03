Sei concerti da non perdere

L’Offerta musicale non è solo una celebre raccolta di Bach, ma potrebbe essere anche il titolo ideale per il ricchissimo carnet di concerti di questo weekend: sulla nostra agenda ne abbiamo segnati almeno sei. ’Die schöne Müllerin’, capolavoro romantico di Franz Schubert, compie 200 anni: il viaggio, l’amore e la gelosia nei lieder che oggi alle 17.30 al teatro Tempio verranno eseguiti dal soprano Joo Cho con il pianista Marino Nahon, nell’ambito della stagione Gmi. Il concerto verrà introdotto alle 16 da una conferenza di Quirino Principe, decano dei musicologi e divulgatori, su ’Dove va l’acqua? Dove va l’amore? Dove vanno i nostri destini?’. Alle 18, all’auditorium della Corale Rossini, in via Borri 30, la rassegna dedicata al mandolino propone ’Romancillo’, recital per chitarra sola di Leonardo Lospalluti con la partecipazione di Umberto Cafagna: un omaggio agli autori spagnoli, e in particolare ad Antonio José Martinez Palacios e Miguel Llobet Solés, grandi innovatori, entrambi morti negli anni ‘30 del secolo scorso, durante la guerra civile. Domani sarà la Giornata della musica antica, e il festival ’Grandezze & Meraviglie’ la celebrerà alle 18 al teatro San Carlo con l’ensemble ’Il concerto delle Viole’ composto da Roberto Gini (foto), specialista nella tecnica degli strumenti antichi, Patxi Montero e Marco Angilella. ’Fantasia’ è il titolo del recital dedicato all’arte del contrappunto in Inghilterra tra i regni di Giacomo I e Carlo I (1603 - 1649): sul palco ben sei diversi strumenti, tra i quali alcuni originali del Seicento. Alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia est, gli Amici della musica accolgono due eccellenti violinisti: Elicia Silverstein, vincitrice del Best Newcomer Award 2020 del Bbc Music Magazine, e Marco Serino, fondatore del Quartetto Bernini e membro dell’ensemble I Musici. Proporranno ’Dialoghi, gare e condivisione’ fra il Settecento di Leclair e Viotti e la contemporaneità di Berio e Panni.

Sempre alle 17 alla chiesa del Voto la rassegna promossa dall’associazione Modena Musica Sacra: il soprano Maria Francesca Rossi, il mezzosoprano Erica Rompianesi, il tenore Luca Colombini e il baritono Marco Bernabei, diretti dal maestro Daniele Bononcini, organista, eseguiranno mottetti sacri il cui testo è strettamente legato alla Parola di Dio proposta dalla liturgia delle domeniche di quaresima. Ancora alle 17, alla chiesa di Gesù Redentore (via Leonardo da Vinci), l’organista David Toro suonerà il tradizionale Vespro di Quaresima per la rassegna ’Salmi, inni e cantici spirituali’ curata dall’associazione Echi della Parola: toccando i temi dell’Annunciazione, della Natività, della Passione e della Trinità, riassume in un vespro il fluire dell’intero anno liturgico.

Stefano Marchetti