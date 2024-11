Sei milioni per Palazzo Barozzi. Ma non mancano le polemiche

"Oltre sei milioni di euro per l’acquisto, il recupero e la valorizzazione di Palazzo Barozzi". Si è presentata così ieri in conferenza stampa la Fondazione di Vignola, annunciando l’acquisto del palazzo per molti versi più importante e senz’altro il più iconico della città, che si affaccia proprio di fronte alla rocca. Del resto, perché sia lì non è un caso: fu costruito a metà del Cinquecento per volontà di Ercole Contrari il Vecchio su progetto di Jacopo Barozzi, in piena sintonia con la sensibilità del tempo, quando la nobiltà preferiva residenze più comode e funzionali rispetto ai castelli che aveva abitato nei secoli addietro. Ma tornando al tema della conferenza di ieri, avvenuta alla presenza della presidenza della Fondazione di Vignola, Carmen Vandelli, del vescovo di Modena, mons. Erio Castellucci (Palazzo Barozzi apparteneva infatti fino a poche settimane fa alla Curia), e del parroco di Vignola, Don Luca Fioratti, è stato appunto annunciato pubblicamente l’avvenuto acquisto (è stato confermato dalla stessa presidente Vandelli che la Fondazione ha acquistato Palazzo Barozzi per 500.000 euro) e l’avvio dei lavori di restauro, che, come ha specificato sempre la Fondazione, dureranno "circa tre anni", per un costo che si aggira sui 5,5 milioni di euro (sottratti gli altri 0,5 milioni impiegati per l’acquisto). Gli interventi riguarderanno "la parete muraria e impiantistica, permettendo nuove funzionalità". E la presidente Vandelli conferma: "Stiamo già programmando il vasto quanto necessario intervento di recupero che permetterà a Palazzo Barozzi di configurarsi come luogo e strumento di divulgazione culturale. Per la nostra Fondazione è un impegno forte, per un obiettivo di grande valore per tutta la comunità". In prospettiva, è emerso che si dovrebbe andare anche verso un ticket che permetta sia la visita alla rocca, sia alla scala a chiocciola del Barozzi che si trova all’interno del palazzo. Per il momento, per quest’ultimo monumento si continuerà con le guide parrocchiali. E la parrocchia, cosa ci guadagna? Perché 500mila euro sembrano pochi per un bene del genere. A precisa domanda, il vescovo Castellucci si è detto comunque soddisfatto per l’operazione, nella consapevolezza che un ente come la Fondazione "saprà valorizzarlo grazie a risorse che la parrocchia non ha", e che quindi la vendita "non è stata un salto nel vuoto". Don Luca ha anche aggiunto che la parrocchia si è riservata l’utilizzo di ambienti del palazzo per mostre e conferenze (in sala era presente anche Don Gaetano Popoli, l’ex parroco di Vignola durante la cui reggenza furono riqualificati i sotterranei). Quindi, tutti contenti? Non proprio. Adesso all’interno di Palazzo Barozzi c’è un’aria molto mesta. A piano terra si trovava infatti dal 1950 il circolo Acli, oggi 103 soci. Paolo Morselli, presidente da 40 anni di questo circolo, con i suoi collaboratori ha appena finito di tagliare con la motosega il bancone del bar per portarlo via. Da buttare tra oggi e domani (confermato da Morselli) saranno anche le centinaia di videocassette degli archivi. E il circolo, chiuso il 31 ottobre, dove andrà? "Oggi abbiamo solo la piazza come "sede", dice amaramente Morselli. "Avevamo chiesto la possibilità dell’oratorio, ma non è a norma". Voce critica sull’operazione di vendita è poi quella di Achille Lodovisi, già direttore per 25 anni del Centro di documentazione della Fondazione di Vignola. "La vendita – rileva – è avvenuta a una cifra che definirei simbolica, o come si diceva un tempo "a strasatto". E attenzione: quando hai ristrutturato un bene del genere, hai fatto solo il primo passo. Dopo va data continuità alla vita culturale all’interno".

