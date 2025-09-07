Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
Modena
Cronaca
7 set 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
Seicento podisti pronti per la 'Lambrusco Run'

Attesi stamane oltre 600 podisti, che animeranno la Lambrusco Run, camminata non competitiva giunta alla quarta edizione che vuole...

Attesi stamane oltre 600 podisti, che animeranno la Lambrusco Run, camminata non competitiva giunta alla quarta edizione che vuole celebrare una delle nostre più note eccellenze. "Lambrusco Run" è una manifestazione che ogni anno raccoglie un sempre maggiore numero di partecipanti, tutti quanti omaggiati con una bottiglia di Lambrusco offerta dalle Cantine Cavicchioli. "La Lambrusco Run – spiega il vicesindaco Matteo Borghi - nasce per promuovere il nostro territorio attraverso un percorso che vuole far conoscere le ville storiche di San Prospero e l’enogastronomia locale. Un ringraziamento per questa riuscita manifestazione va a Franco Marchi, anima della corsa, a tutti i volontari che faranno servizio sulle strade, alla Pro Loco che ha organizzato insieme a Uisp la gara e alla Polizia Locale".

Il ritrovo è alle 8 davanti alla Polivalente (via Chiletti 6), mentre la partenza è fissata per le 8.30 per la camminata libera e per le 9 quella dei partecipanti alla corsa. Tutti potranno scegliere tra percorsi da 3, 8 e 10 chilometri. I podisti, invece, dovranno percorrere 13,3 chilometri. Prima della partenza verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare un podista recentemente scomparso. Previsti premi per le 20 società con più partecipanti.

Al. Gr.

