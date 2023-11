Seicento vite spezzate. Una distesa di croci per ricordare le vittime degli incidenti stradali

Una distesa di croci illuminate, i nomi scanditi uno alla volta, i volti di chi ha perso la vita sulla strada, un messaggio potente affinchè non vi siano più fiori sull’asfalto nei luoghi delle tragedie, perché mettersi al volante non diventi una sfida alla vita. E’ questo il messaggio che l’associazione vittime delle strada di Modena ha voluto diffondere ieri in occasione della giornata mondiale in ricordo di chi ha perso la vita sull’asfalto. Un allestimento suggestivo quello realizzato in piazza Torre. 600 croci illuminate da una candela e le foto delle vittime di incidenti stradali. Tra questi volti anche quello di Giacomo Montella, figlio di Maria Assunta Partesotti che insieme a Franco Piacentini, padre di Francesca morta a soli 12 anni, rappresenta l’associazione modenese impegnata a spiegare i pericoli della strada e diffondere la cultura della sicurezza al volante soprattutto tra i giovani. "Si guida come se si stesse facendo un’attività qualsiasi – ha detto Maria Assunta – addirittura multitasking, guardando il cellulare o addirittura dopo avere bevuto o altro. Questo deve assolutamente cessare culturalmente". L’iniziativa , che ha avuto il patrocinio del Comune di Modena , ha visto anche un momento presso la sala storica di rappresentanza del Municipio alla presenza di diverse autorità e sindaci di tutta la provincia. E’ stata l’occasione per intervenire sul tema della sicurezza stradale con proposte e suggerimenti e per la consegna di riconoscimenti a persone o enti che si sono particolarmente impegnati nel contrato al problema o alla rieducazione. Tra i presenti alla manifestazione delle croci illuminate anche Ileana Tonelli, mamma di Matteo Testoni, il ragazzino di 15 anni che il 6 aprile 2015 venne travolto e ucciso in viale Italia da una moto mentre attraversava in sella alla sua bicicletta. "La vita in un attimo è cambiata drasticamente – ha detto – è vero che mio figlio ha fatto la cavolata di passare con rosso ma stava finendo l’attraversamento e la moto l’ha falciato in pieno. Sul momento non realizzi, pensi sempre che debba succedere a qualcun altro e non a te.

Alla persona che l’ha investito so che gli hanno sospeso la patente per sei mesi, allora non c’era ancora l’omicidio stradale, gli avevano dato un anno di pena sospesa. Momenti come questo sono importanti perché le vittime della strada non devono rimanere soltanto un ricordo". Flash mob "Viva la strada" ieri anche in via Emilia Ovest. Cartelli, e striscioni per dire basta alle vittime della strada. Forte velocità, distrazione, spesso determinata dall’uso del cellulare, mancanza di precedenza e distanza di sicurezza le cause principali degli incidenti.