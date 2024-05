"Selezioni al festival di Vasco, già 518 iscritti"

Zocca si conferma ‘Paese della musica’ al livello nazionale e oltre. Non poteva non riscuotere successo il ‘Festival Paese della musica’ promosso dal Comune in collaborazione con Vasco Rossi, che ha l’obiettivo di far emergere nuovi artisti e gruppi musicali di talento. Un evento proiettato nel futuro, con ricadute positive in campo turistico per il territorio. "Quando si muove Vasco, si muove il mondo", commenta soddisfatto il sindaco Federico Ropa, che ha sottomano un foglio con numeri sottolineati che lo hanno sorpreso. "La possibilità di iscriversi al Festival è cessata il 10 di maggio e sono arrivate ben 518 iscrizioni fra artisti e band, un numero importantissimo per noi. Alcune iscrizioni sono giunte perfino dall’estero: due dalla Svizzera, una dalla Germania, una dalla Francia, una da Malta e una di San Marino".

Ora inizia la preselezione?

"Abbiamo avviato la fase di pre - preselezione. Tutti gli artisti e le band, oltre a essersi iscritti, hanno fornito in un link che porta alle loro informazioni e alla possibilità di visionare materiale audio e video da loro prodotto. L’agenzia che utilizziamo per questa prima selezione sta visionando tutto e farà una scrematura, perché non potranno partecipare tutti i 518 iscritti, ne resteranno 144 che saranno avvisati tramite e-mail del giorno e dell’ora in cui dovranno esibirsi a Zocca".

Quindi semifinale e finale a Zocca?

"Proprio così. Il casting si terrà al Teatro "Il Blasco". Saranno quattro giornate, verso la fine di maggio, di full immersion nel rock. Dobbiamo ancora definire le date. Successivamente saranno scelti i 14 concorrenti che potranno accedere alla finale fissata per venerdì 31 maggio prossimo, sempre al teatro "Il Blasco". I primi sette classificati avranno la possibilità di esibirsi in una delle sette date di San Siro del Vasco Live 2024, con a disposizione 15 minuti di esibizione ciascuno, mentre i classificati dall’ottavo all’11° posto potranno esibirsi nelle quattro date del tour, allo stadio San Nicola a Bari".

Quindi, Zocca avrà un mese di maggio di superaffollamento di musicisti e visitatori.

"Ci aspettiamo arrivino da seicento a mille persone, fra gruppi e singoli, considerando che i gruppi sono formati in media da quattro o più elementi, poi abbiamo i singoli e gli accompagnatori. Saranno numeri importanti da gestire a Zocca".

Questi numeri confermano che il Festival è stato accolto con molto favore.

"Non pensavo che andasse deserto, ma numeri sopra il 500 non me li aspettavo. Questo festival ha creato tanto clamore e tanta attesa. Avere avuto più di 500 persone iscritte da tutta Italia e anche dall’Europa in sole due settimane significa che il premio è molto ambito".

Vasco è al corrente di questo risultato?

"Sì, ed è molto contento. Non si può dire che lui non se li aspettasse tante iscrizioni, perché, è chiaro che quando la rock star italiana numero uno si muove, l’eco che produce è grande. A Zocca c’è grande attesa per questo casting, da parte nostra e del paese. Ci aspettiamo presenze importanti e molto interesse anche da parte dei media, durante le prove, ma, soprattutto, nella finalissima. Non capita tutti i giorni di assistere, quasi in esclusiva, alle esibizioni di questi artisti. Questo è un contest nuovo, legato principalmente al rock. Penso che sia l’unico in Italia in questo periodo. Ringraziamo Vasco per aver dato questa grandissima opportunità a Zocca e alla musica emergente". Walter Bellisi