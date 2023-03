’Semafori rossi’, tornano i Malvax

È già in vendita su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo ‘Semafori Rossi’ dei Malvax (foto), la band pavullese approdata per il terzo anno consecutivo tra le migliori 40 proposte musicali di Sanremo Giovani. Proprio con questo brano il quartetto si era presentato il 4 novembre davanti alla giuria presieduta da Amadeus, dopo aver brillantemente superato il primo step di selezione. Sebbene non siano riusciti a classificarsi nelle migliori 6 proposte – mancando così momentaneamente il sogno di accedere a Sanremo ‘big’ –, l’attesa prima del lancio alla mezzanotte di ieri era davvero tanta, testimoniata dalla diretta andata in onda sulla pagina Instagram della band. "Abbiamo ancora una volta voluto vivere gli attimi precedenti all’uscita insieme a chi ci continua a supportarci – spiega il batterista Giacomo Corsini –. La risposta è stata ottima: a renderci più orgogliosi del lavoro che stiamo facendo sono i tanti messaggi che abbiamo ricevuto". Semafori Rossi è un singolo scritto a cavallo tra ottobre e novembre 2022 nel quale i Malvax, fin da subito, avevano riposto grandi aspettative. È il terzo pezzo che anticipa l’uscita del nuovo EP – forse già a maggio – insieme a ‘Gelida’ e ‘Stereo’. "A Semafori Rossi siamo estremamente legati sia perché si è rivelato importante per Sanremo, sia per la carica energica e positiva che trasmette – prosegue Corsini –. Ognuno ha la sua interpretazione del significato; vedo il testo come una metafora agli ostacoli che impediscono di raggiungere un obiettivo". Il pezzo racconta "del rapporto che ogni essere umano ha con la città durante la notte, del lato più introspettivo che ci vede soli, immersi nei pensieri, nelle paure appunto tra le luci dei semafori e del lato più sociale, più estroverso, dove cerchiamo di oltrepassare ogni limite". Stasera, partendo da Cremona, avrà luogo la prima di sei tappe del tour primaverile con il quale la band toccherà anche Modena, al Vibra Club, sabato 22 aprile (ingresso gratuito).

Riccardo Pugliese