Seminario su Economia Circolare e Sostenibilità per il Settore Moda

I temi dell’economia circolare e della sostenibilità stanno assumendo un’importanza sempre più grande e maggiore a livello europeo, coinvolgendo in misura crescente anche il settore della moda.

Questa è la ragione che ha spinto CNA e Lapam Confartigianato a organizzare domani alle 17.30 presso l’Hotel Carpi, in via delle Magliaie, il seminario intitolato ’Le prospettive per il settore moda: dall’etichettatura ambientale al nuovo regolamento ecodesign’. A parlarne saranno Barbara Gatto, responsabile nazionale DPT Politiche Ambientali Cna, e Roberto Guaitoli, Presidente Nazionale abbigliamento Confartigianato. L’obiettivo è sensibilizzare le imprese riguardo alle tematiche relative al nuovo regolamento ecodesign, che verrà esteso per la prima volta anche al settore della moda. Il nuovo regolamento prevede l’introduzione di un passaporto digitale che raccolga le informazioni dei prodotti per la tracciabilità, ma con attenzione alla tutela del segreto industriale.