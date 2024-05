Sempre più auto non assicurate: "Da inizio anno sono 27 le multe"

E’ allarme rosso a Fiorano, dove sempre più spesso vengono rilevate violazioni del Codice della strada riguardanti la mancanza di assicurazione e soprattutto di revisione dei veicoli oggetto di controllo. Da inizio anno la Polizia Locale fioranese ha infatti elevato sanzioni a ben 27 veicoli non assicurati e addirittura a 141 mezzi non revisionati, mentre nelle ultime due settimane sono stati tre i conducenti intercettati, nel corso di servizi di routine, e risultati privi di patente di guida: uno di questi, tra l’altro guidava un veicolo sprovvisto sia di assicurazione che di revisione. I problemi, sulla strade del distretto non ci sono, insomma, solo sul traffico pesante – la media, quando vengono effettuati i controlli su camion e autotreni, è di una sanzione ogni due automezzi fermati – ma più in generale anche sull’integrità e, nel caso delle assicurazioni mancanti, sulla possibilità di circolare del parco macchine che attraversa quotidianamente le strade fioranesi. Anche in quest’ottica, la raccomandazione della Polizia Locale è quella di controllare la scadenza della revisione.