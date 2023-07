Sempre più donne assunte ma crescono le dimissioni

Per quanto riguarda il mercato del lavoro il Rapporto dell’Osservatorio Ires-Cgil mette in luce per Modena segnali positivi offuscati dal fenomeno nuovo delle dimissioni. A differenza di quanto era accaduto l’anno precedente, gli occupati sono cresciuti (oltre 14mila in più) tanto da superare anche il livello del 2019. "Per quanto riguarda il mercato del lavoro – commenta Roberta Orfello della segreteria provinciale Cgil di Modena, che si occupa di politiche del mercato del lavoro – i dati mostrano un protagonismo della componente femminile, la quale mentre negli anni scorsi con la pandemia erano uscite ed erano andate ad ingrandire le fila degli inattivi, ora tornano in attività. Aumenta dunque il tasso di occupazione e, perlopiù, aumenta grazie alla componente femminile".

Dal punto di vista occupazionale la crescita è sospinta soprattutto dal terziario, in particolare dal turismo che è cambiato nel tempo ed oggi è più legato alla natura e alla cultura, oltre che dalla ristorazione, classicamente legata alla occupazione femminile, e inoltre dalle costruzioni; in misura meno rilevante dall’industria. Nel 2022 cresce infine soprattutto l’occupazione indipendente (+11.000 circa), interrompendo così una lunga serie negativa. Ma la forte riduzione degli inattivi (- 17.805) ha trascinato con sé l’aumento dei disoccupati (+ 3.218). Di conseguenza cresce il tasso di disoccupazione, dal 4,4% al 5,1%. "Ma è un dato – avverte Orfello – che non può essere interpretato in maniera troppo negativa in quanto sono persone che escono dalla inattività e adesso sono alla ricerca del lavoro. Quello che è interessante capire è se lo spostamento del mercato del lavoro sulla componente femminile è un dato strutturale o qualcosa di temporaneo. E sicuramente è di interesse anche il ruolo dei giovani che entrano per essere maggiormente partecipativi nel mercato del lavoro, ma come le donne sono quelli che subiscono maggiormente gli shock del mercato del lavoro: sono gli ultimi ad entrare nel mercato del lavoro e sono anche i primi ad uscire, qualora ci siano degli shock come la pandemia".

Nel 2023 Prometeia stima un’ulteriore crescita degli occupati di 4.000 unità. Aumenta altresì la percentuale di lavoratori a tempo determinato, dal 14,0% al 15,3%. Quasi tutti involontari (84,9%). Questo fa sì che emerga un fenomeno nuovo, quello delle dimissioni. "Il fenomeno delle dimissioni – precisa Orfello – era iniziato già prima della pandemia, ma ha avuto poi uno scoppio durante la pandemia nei settori più sotto stress, il settore pubblico e della sanità, tanto da estendersi poi ad altri settori. Riguarda molto i giovani, ma qui da noi il fenomeno al contrario di altri paesi ha come motivazione la ricerca di una occupazione migliore. Si tende a cercare un lavoro più stabile, meno precario e si tende anche a cercare un maggiore guadagno. In genere – calcola Orfello - ballano 100 euro tra il lavoro lasciato e il lavoro nuovo".

a.g.