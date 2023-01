"Sempre più famiglie schiacciate da stipendi troppo bassi e bollette"

di Paolo Tomassone

Non è che pensare ai poveri a Natale sia un’ipocrisia, quasi un obbligo dovuto come le statuine del presepe. È che in questo periodo dell’anno la povertà diventa molto, molto visibile. E chi alla povertà dedica non attenzioni episodiche o fugaci emozioni natalizie, ma impegno e attenzione costante, sa che sotto l’albero chi ha poco o nulla si manifesta, diventa più visibile a chi non ha gli occhi abbagliati dalle luminarie. "Ogni giorno incontriamo decine e decine di persone emarginate, che hanno bisogno di un pasto caldo, di cure mediche o anche solo di una stanza dove poter riscaldarsi e fare una doccia. Però, attraverso l’emporio Portobello, incontriamo anche tante persone e famiglie con situazioni, si spera temporanee, di disagio".

A Porta Aperta sanno misurare bene quanto pesano le nuove povertà: professionisti che vivono sulla propria pelle la crisi economica e faticano ad arrivare a fine mese, impiegati rimasti improvvisamente senza lavoro dopo la chiusura dell’azienda, mamme e papà che non riescono più a pagare la retta dell’asilo e sono costretti a chiedere aiuto per saldare le bollette. "Negli ultimi mesi casi come questi sono in aumento". Lo spiega il presidente di Porta Aperta, Alberto Caldana. L’associazione fornisce assistenza quotidiana a circa 200 persone emarginate, in particolare al Murazzo dove funziona il servizio mensa, l’ambulatorio per chi è senza documenti e senza residenza e non può avere il tesserino sanitario, il servizio docce, igiene personale e deposito bagagli e il centro d’ascolto. Attraverso il servizio dell’unità di strada i volontari e gli operatori incontrano circa 40 persone. All’emporio sociale Portobello, invece, annualmente viene erogato un supporto alimentare a circa seicento famiglie per un totale di circa duemila persone, alle quali si sono aggiunte diverse decine di famiglie ucraine fuggite dalla guerra. "Quest’anno abbiamo visto un aumento dei casi a Portobello – spiega Caldana –. Si rivolgono a questo servizio soprattutto famiglie che non riescono più a reggere gli aumenti delle bollette. Tra i tanti c’è anche chi ha difficoltà a trovare casa oppure è impossibilitato a far fronte alla rata del mutuo o dell’affitto. È cresciuto anche il numero delle persone con stipendi bassi che difficilmente permettono di avere un livello di vita dignitoso in una società come la nostra". Un problema non solo modenese: la forbice tra benestanti e poveri si allarga sempre di più. "Diventano necessari interventi strutturali a livello nazionale, anche perché le risorse del Comune sono minori e le difficoltà aumentano – prosegue il presidente –. Occorre un grande piano nazionale per la casa".

In occasione delle festività natalizie l’associazione Porta Aperta ha potuto contare su un importante gesto di solidarietà arrivato da un’altra associazione di volontariato, l’Avis comunale di Modena. "Di questi tempi lavorare insieme ad altre associazioni diventa fondamentale". L’associazione dei donatori di sangue, preso atto che alcune delle iniziative previste durante l’anno non si sono potute realizzare, ha deciso di devolvere il corrispettivo ad esse destinate ad un’associazione operante sul territorio nel campo dell’assistenza e dell’aiuto alle persone. "La scelta dell’associazione Porta Aperta di Modena, a cui va il contributo di 2.500 euro, corrisponde ad un’affinità di obiettivi di volontariato e di altruismo – spiega il presidente dell’Avis comunale, Antonio Ragazzi –. Così come infatti i donatori esprimono la loro generosità attraverso un gesto silenzioso e disinteressato per aiutare la vita di chi ha bisogno, così Porta Aperta sostiene le persone in difficoltà offrendo loro assistenza, ospitalità, cibo. In una parola: vita".