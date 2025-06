"Sempre pronta al confronto con i comitati. Dimissioni? Il sindaco ha riconfermato la fiducia"

Inevitabile soffermarsi con Camporota sulle recenti polemiche che la vedono protagonista con tanto di richieste di dimissioni arrivate dal centrodestra e dai comitati dopo la discussa assemblea alla Sacca. "Avevo letto di questa iniziativa dai giornali ma si era detto che non volevano politici o rappresentanti istituzionali, altrimenti, come mi è successo in altre occasioni, avrei aderito all’invito. Anzi – spiega l’assessora –, sarebbe stata una occasione di dialogo insieme. Sono pronta al confronto e devo anche dire che aspettiamo le loro proposte, perché la sicurezza si costruisce insieme. Ho piena disponibilità. Tra l’altro, molti di quei cittadini li ho già incontrati, sono stata nei loro quartieri e nei luoghi critici. Criticità che durano da anni, non si può pretendere che siano annullate da un giorno all’altro. L’ascolto credo non sia mancato. Sono cittadini esasperati dall’assenza di risposte che sono però risposte anche collettive che impegnano tutta l’amministrazione". Poi sgombra il campo sul capitolo dimissioni, sottolineando la passione, l’impegno – "sto lavorando tantissimo" – e la piena riconferma da parte del sindaco, oltre alla solidarietà di tanti cittadini, "che sono quelli che mi fanno andare avanti". Un messaggio anche all’opposizione che a più riprese ha attaccato il suo ruolo: "Le loro critiche mi fanno capire che mi devo impegnare ancora di più. Disponibile a tutte le critiche, soprattutto alle proposte costruttive".