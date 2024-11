Senso unico su tratto della Fondovalle. Ma non nel weekend

Nel prossimo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 novembre, si transiterà regolarmente a doppio senso di marcia lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, nel tratto del ponte sul fosso "Sasso Losco" a Casona di Marano, sul quale è in corso di realizzazione un intervento di manutenzione straordinaria della struttura partito lo scorso 21 ottobre. La circolazione a senso unico alternato sarà ripristinata lunedì 11 novembre limitatamente ai giorni feriali, fino al termine delle lavorazioni, previste per venerdì 6 dicembre, mentre nei fine settimana si transiterà sempre a doppio senso di marcia. A renderlo noto è la Provincia di Modena, ente proprietario della strada, che aggiunge: "La scelta di mantenere attivo il senso unico alternato con semaforo solo nei giorni feriali, ha l’obiettivo di ridurre i disagi alla circolazione, specialmente quella turistica, che si reca in montagna per il fine settimana". m. ped.