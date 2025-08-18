Sensore portatile misura gli inquinanti in acqua

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaSensore portatile misura gli inquinanti in acqua
18 ago 2025
REDAZIONE MODENA
Un sensore portatile, a basso costo, che misura in pochi minuti i Pfas nelle acque, sostanze chimiche inquinanti che possono diffondersi anche per enormi distanze. A metterlo a punto è stato un gruppo di ricercatori di Unimore, in collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università di Trieste. Lo studio coordinato da Marcello Berto (nella foto), ricercatore Unimore, è stato pubblicato dalla rivista Advanced Functional Materials. Negli ultimi anni le correlazioni tra l’accumulo di Pfas nei tessuti e l’incidenza di patologie, anche gravi, sulla salute degli esseri viventi e’ oggetto di molti studi. Con l’acronimo Pfas si indicano le sostanze alchiliche poli e perfluorurate, molecole utilizzate in molti beni di consumo, dagli impermeabilizzanti, all’abbigliamento tecnico, alle padelle antiaderenti a sigillanti. Possono essere rilasciati nell’ambiente a causa dell’uso improprio dei prodotti o semplicemente per uno smaltimento errato. Una volta rilasciati, i Pfas diventano inquinanti persistenti, capaci di diffondersi nel suolo, nell’acqua e persino nell’aria, anche per enormi distanze. La nuova normativa europea sulle acque potabili, che entra in vigore da quest’anno, fissa parametri di soglia molto bassi non solo per i Pfas totali, ma ancora più stringenti su una trentina di queste molecole ritenute piu’ pericolose per la salute. A oggi i Pfas si possono dosare in laboratori di analisi specializzati, mentre servirebbero sensori utilizzabili ‘sul campo’ per la mappatura e il controllo diffuso sull’ambiente. In questa direzione va lo studio coordinato da Berto, dove un sensore elettronico, basato su un transistor organico a modulazione di elettrolita viene utilizzato per il monitoraggio di Pfas nell’acqua. Il dispositivo, sviluppato in collaborazione con i gruppi di Pierangelo Metrangolo del Politecnico di Milano e di Lucia Pasquato dell’Universita’ di Trieste, nell’ambito del progetto Prin-Nifty del Mur, riesce a distinguere tre diversi Pfas, rilevando le minute interazioni non covalenti fluoro-fluoro tra questi e un monostrato molecolare autoassemblante immobilizzato su una superficie del transistor e disegnato appositamente per il riconoscimento degli inquinanti.

