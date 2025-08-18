Sensore portatile misura gli inquinanti in acqua

Un sensore portatile, a basso costo, che misura in pochi minuti i Pfas nelle acque, sostanze chimiche inquinanti che possono diffondersi anche per enormi distanze. A metterlo a punto è stato un gruppo di ricercatori di Unimore, in collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università di Trieste. Lo studio coordinato da Marcello Berto (nella foto), ricercatore Unimore, è stato pubblicato dalla rivista Advanced Functional Materials. Negli ultimi anni le correlazioni tra l’accumulo di Pfas nei tessuti e l’incidenza di patologie, anche gravi, sulla salute degli esseri viventi e’ oggetto di molti studi. Con l’acronimo Pfas si indicano le sostanze alchiliche poli e perfluorurate, molecole utilizzate in molti beni di consumo, dagli impermeabilizzanti, all’abbigliamento tecnico, alle padelle antiaderenti a sigillanti. Possono essere rilasciati nell’ambiente a causa dell’uso improprio dei prodotti o semplicemente per uno smaltimento errato. Una volta rilasciati, i Pfas diventano inquinanti persistenti, capaci di diffondersi nel suolo, nell’acqua e persino nell’aria, anche per enormi distanze. La nuova normativa europea sulle acque potabili, che entra in vigore da quest’anno, fissa parametri di soglia molto bassi non solo per i Pfas totali, ma ancora più stringenti su una trentina di queste molecole ritenute piu’ pericolose per la salute. A oggi i Pfas si possono dosare in laboratori di analisi specializzati, mentre servirebbero sensori utilizzabili ‘sul campo’ per la mappatura e il controllo diffuso sull’ambiente. In questa direzione va lo studio coordinato da Berto, dove un sensore elettronico, basato su un transistor organico a modulazione di elettrolita viene utilizzato per il monitoraggio di Pfas nell’acqua. Il dispositivo, sviluppato in collaborazione con i gruppi di Pierangelo Metrangolo del Politecnico di Milano e di Lucia Pasquato dell’Universita’ di Trieste, nell’ambito del progetto Prin-Nifty del Mur, riesce a distinguere tre diversi Pfas, rilevando le minute interazioni non covalenti fluoro-fluoro tra questi e un monostrato molecolare autoassemblante immobilizzato su una superficie del transistor e disegnato appositamente per il riconoscimento degli inquinanti.