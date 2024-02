Sentenza Cioni, i giudici: "Uccise la moglie malata spinto da amore pietoso dopo anni di dedizione"

"La Corte ritiene che possa essere riconosciuta l’attenuante in ragione del valore morale insito nella condotta omicidiaria, come richiesto con lucidità argomentativa e sensibilità istituzionale anche dal Pubblico Ministero e dalla difesa. Non si può considerare il gesto isolatamente rispetto a tutta la condotta anteriore osservata dall’imputato nella dedizione, nella vicinanza e nel sostegno umano assicurato alla propria consorte per tutta la sua lunga malattia".

E’ con queste motivazioni che la corte d’Assise di Modena ha concesso le attenuanti dei motivi morali e sociali a Franco Cioni, il 74enne che il 14 aprile del 2021 a Vignola uccise la moglie, malata terminale, soffocandola con un cuscino. La Corte d’Assise di Modena lo ha condannato a 6 anni e 2 mesi, riconoscendogli appunto l’attenuante dei "motivi morali e sociali", in considerazione della dedizione dimostrata nell’assistere la moglie per tutta la malattia e dell’ ‘altruismo’ di Cioni, emerso dalle testimonianze.

"La cosa importante di questa sentenza è che riconosce il gesto estremo compiuto da Cioni sia conforme ad un sentimento largamente condiviso nella società, un valore che è quello appunto di porre fine alle sofferenze di un caro che versa in una condizione gravissima ed irreversibile", afferma Simone Bonfante, avvocato dell’imputato. La Cassazione, con la sentenza 7 novembre 2018 aveva negato la sussistenza degli estremi del valore morale nell’omicidio del coniuge gravemente malato. La Corte, però, ha fatto presente come quanto emerso in aula e motivato dal Pm giustifichino l’ eccezionale concessione dell’attenuante. I giudici fanno presente infatti come la relazione tra i coniugi Cioni fosse di assoluta personale partecipazione, vissuta intensamente per oltre quarantacinque anni di matrimonio e cinque di fidanzamento, capace di innescare dichiarazioni disperate come quelle registrate dall’operatore del 112. Dopo aver soffocato la moglie, infatti, l’imputato chiamò i carabinieri affermando: "Io non... non ho armi, comunque penserò di fare la stessa fine anch’io sa, perché io voglio andare con lei. Ho visto una persona soffrire per cinque anni, non potevo più portarla fuori perchè non cammina più, non potevo guardare con lei la televisione, non riuscivo più a reggere".

La Corte, nelle straordinarie motivazioni fa presente anche come l’anziano abbia assistito la consorte dal primo manifestarsi della malattia nel lontano 2016 con assoluta costanza e inesauribile dedizione, con la presenza giornaliera anche in ospedale per i lunghi periodi connessi agli interventi operatori e alle cure successive, assicurando la degenza nella propria abitazione al limite delle proprie forze, come testimoniato dallo stesso medico che aveva in cura la donna. La dotteressa Forghieri, perito d’ufficio, ha descritto lo stato di prostrazione emotiva vissuta dall’imputato, impotente rispetto l’incedere inesorabile della malattia. Nel corso del processo – fa infine presente la corte – era emersa dalle parole dello stesso imputato la disperazione e la consapevolezza per le tragiche condizioni della moglie ormai irreversibili e per la possibilità che la vittima venisse trasferita in una casa di riposo, idea che la stessa moglie aveva allontanato quando era in sé. Il perito di parte – le cui conclusioni sono state condivise dalla corte – aveva sottolineato come: "Si potrebbe parlare di omicidio altruistico, che è finalizzato all’alleviamento della pena e della sofferenza di una persona congiunta, assistita in modo amorevole, con prognosi assolutamente infausta entro breve e funzioni vitali incontrovertibilmente compromesse".