Sentieri e mountain bike. Un’app per gli escursionisti

Un’app per gli appassionati di mountain bike della montagna modenese è disponibile grazie all’associazione Stray Dogs che si occupa di pulizia sentieri, mappatura, escursioni in e-bike e trekking e la grande novità Canyoning. Si tratta di APPennino Bike Area che ha già oltre 10.000 download ed è stata realizzata con la collaborazione degli esperti di Mowi Bike (scaricabile al link https://www.straydogsschool.com/appennino-bike-area/).

"L’App Mowi Bike – dicono i componenti dell’associazione – è stata migliorata ulteriormente e si possono vedere tutti i percorsi del nostro Appennino certificati personalmente dalle Guide, per garantirne la fruibilità e manutenzione. Inoltre sarà disponibile il track me per non perdersi mai sulla fitta rete di sentieri. Basta prendere il telefono, scaricate l’App Mowi Bike e selezionate Appennino Bike Area. Si può anche chiamare il 3515315915 per prenotare una escursione Stray Dogs con una Guida esperta che farà vivere un’esperienza indimenticabile senza dover pensare a nulla tranne che al divertimento". Dopo un grande lavoro di pulizia primaverile durato settimane, la stagione estiva delle Bike ha raccolto grandi consensi e tanti altri se ne attendono per l’autunno. Tra i momenti promozionali di successo dell’Appennino Modenese e Tosco Emiliano, Stray Dogs ha effettuato il 4 agosto 3° raduno di E-Bike e MTB alle Polle del Cimone, con oltre 150 partecipanti.

g.p.