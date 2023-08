Senz’acqua 40 aziende del distretto ceramico: dove e da quando

Sassuolo (Modena), 18 agosto 2023 – Sono una quarantina le aziende del settore ceramico nei comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese e Formigine che resteranno senz’acqua dalle 8 di lunedì 21 agosto alle 23 di domenica 27 agosto. Si tratta – spiega Hera – di una sospensione del servizio che non riguarderà le utenze dei privati (quindi delle famiglie) che sono servire dall’acquedotto civile.

I maxi ‘rubinetti’ che sarà necessario chiudere, invece, sono quelli dell’acquedotto di Tressano (Reggio Emilia) per consentire al gestore dell’impianto (che non fa parte del Gruppo Hera) di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sulle linee di filtrazione e un intervento sulla dorsale principale per sostituire un tratto di tubazione che necessita di lavori immediati.

Le aziende interessate sono già state avvisate da Hera.